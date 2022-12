FdI, festa dei 10anni: la delegazione di Foggia a Roma

La festa dei 10 anni di Fratelli d'Italia è stato un grande successo. "Siamo fieri di far parte di un partito che ha vinto la sua scommessa, sui tanti che erano convinti non sarebbe mai sopravvissuto", si legge nella nota diffusa per l'evento.

"Il livello dei dibattiti è stato altissimo. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e confrontarci con ministri, viceministri e sottosegretari, il governo si è dimostrato disponibile a darci tutto il suo appoggio per sostenere e ridare bellezza ed orgoglio alla nostra amata città".

"Saremo portavoce dei bisogni e delle proposte di soluzione per la nostra collettività mantenendo sempre uno stretto contatto con la cittadinanza. Porteremo avanti anche sul nostro territorio i valori di sacrificio, studio e impegno che hanno permesso al partito di resistere in tutti questi anni. Combatteremo affinché il nostro territorio sia di nuovo capace di autodeterminarsi e rialzare la testa.

La nostra è una comunità che riconosce merito ai suoi giovani che con entusiasmo e passione sono stati determinanti anche per la realizzazione di questo evento.

La classe dirigente di Fratelli d'Italia dà valore alla formazione e alla militanza attiva per trasmettere ideali e competenze ai suoi futuri amministratori e con la fiaccola di questi principi hanno determinato anche le scelte sui vertici del partito a Foggia.

Nutrita la delegazione della città di Foggia, che ha visto la partecipazione, oltre che dei parlamentari Fallucchi e La Salandra e del consigliere regionale De Leonardis, del commissario cittadino Mario Giampietro accompagnato dalla portavoce Daria Cascarano, dal presidente di Azione Giovani Vincenzo Catalano e, da Daniele Bonaccorsi, responsabile socialmedia e Giorgio Marciello , coordinatore Gioventù Nazionale.

