FdI ringrazia gli elettori e guarda al futuro della Regione Puglia

Il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia ha incontrato amici, militanti e simpatizzanti, a Villa De Grecis a Bari - per ringraziarli del risultato elettorale e presentare i deputati neoeletti della provincia e i dirigenti provinciali.

“Ho salutato, insieme ai dirigenti di Fratelli d'Italia Provincia di Bari ed ai colleghi eletti in Parlamento - ha detto Raffaele Fitto - i nostri sostenitori; quelli che hanno consentito lo straordinario risultato di FDI. Eravamo veramente tanti, grazie a tutti per il sostegno e per l‘entusiasmo che ci carica di responsabilità”.

"Il grande sconfitto in questa campagna elettorale è il Pd ed Emiliano - ha sottolineato il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato - con il risultato di Fratelli d’Italia, che anche in Puglia ha fatto registrare l'impennata di consensi, si guarda già a una competizione elettorale che passa prima per le comunali di Bari del 2024 e poi per le Regionali del 2025".

Anche i neoeletti parlamentari foggiani Annamaria Fallucchi e Giandonato La Salandra hanno incontrato il direttivo cittadino di Fratelli d'Italia, per impostare la pianificazione per le imminenti elezioni amministrative.

"Purtroppo il lavoro dei commissari - si legge in una nota diffusa a cura di Mario Giampietro, commissario FDI Foggia, e di Daria Cascarano, responsabile comunicazione FDI Foggia - è stato veramente deludente. Sin da subito Fratelli d'Italia ha svolto un lavoro di capillare monitoraggio dell'azione dei commissari. Puntualmente ogni volta che cercavamo di mettere alla loro attenzione problematiche rilevanti ci é stata sbattuta la porta in faccia".

"La città si deve riappropriare del suo territorio tanto maltratto - prosegue la nota di FdI - ma che ha tanto potenziale positivo da esprimere. Il nostro impegno è quello di costruire la squadra migliore che possa ridare bellezza e nuovo vigore alla nostra amata Foggia".

