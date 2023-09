FdL, interventi di Fontana (Confindustria), Bonerba (Ance) e Rollo (Legacoop)

Sergio Fontana presidente di Confindustria Puglia ha commentato i discorsi inaugurali dell'86esima Fiera del Levante: “Bari, la Puglia, il Sud e il Mediterraneo hanno necessità di un polo fieristico di respiro internazionale d’eccellenza. La Fiera del Levante rappresenta una testimonianza importante della storia e della identità della nostra città sin dai tempi di Crollalanza: ripartire da eventi, come le fiere di settore, che possano attrarre portatori di interesse specializzati, avrà certamente positive ricadute per il suo rilancio e per lo sviluppo competitivo del nostro sistema economico. Dismettere celermente l’ospedale Covid, allestito per gestire l’emergenza, diventa una priorità per utilizzare interamente tutto lo spazio fieristico ad attività espositiva, convegnistica e congressuale. In tale direzione auspico l’incentivazione della congressualistica a Bari con adeguate strutture ricettive.

"L’intero Paese può migliorare la sua situazione - ha sottolineato Fontana - solo attraverso uno sviluppo equilibrato del Sud. Abbiamo davanti una prova formidabile da superare: impiegare presto e soprattutto bene, le poderose risorse del PNRR. Non possiamo sbagliare e perdere tempo".

"Per questo al Governo nazionale ribadiamo la necessità di adottare tutti gli strumenti possibili per mettere a terra i fondi del PNRR e del Fondo Sviluppo e Coesione. Alla Regione Puglia chiediamo di dare avvio quanto prima alla nuova programmazione comunitaria 2021-2027".

"Abbiamo necessità di una reale dotazione infrastrutturale materiale e immateriale per il Sud; così come non possiamo più aspettare che si intervenga sui temi della semplificazione amministrativa, della valorizzazione del capitale umano e del credito alle imprese.

"Al centro delle politiche nazionali e regionali - ha concluso Fontana - dovrà essere messa l’impresa per garantire al nostro Paese e alla Puglia una rapida ripresa. Ci auspichiamo concretezza nel dare conseguimento a questi obiettivi e condividiamo l'importanza di una concertazione ampia e sinergica con tutto il partenariato economico e sociale”.

Anche il presidente dell’ANCE Bari e BAT Nicola Bonerba, a margine dell'evento inaugurale della 86esima edizione della Campionaria, ha dichiarato: "Con grande entusiasmo abbiamo accolto la linea proposta dal ministro Salvini, ovvero quella di realizzare un ammodernamento del Paese investendo sulle infrastrutture. Auspicavamo però una programmazione concreta su quelli che sono i temi dolenti del bonus, del superbonus e dei crediti incagliati per quasi 30 miliardi; sono ben 30 mila le imprese in difficoltà".

"Si era preannunciata la realizzazione di una piattaforma - ha proseguito Bonerba - che avrebbe dovuto smaltire questi crediti incagliati ma ad oggi non ci sono novità a riguardo; resta, quindi, la preoccupazione su come sfruttare queste opportunità insieme alla grandissima difficoltà nel reperire manodopera. Da tempo denunciamo questa situazione, anche in sede regionale, ma purtroppo fino ad ora non ci sono state politiche in grado di favorire quello che poteva essere un ricambio generazionale".

E il presidente di Legacoop Puglia Carmelo Rollo sulla cerimonia inaugurale Fiera del Levante ha ribadito: “Nulla di nuovo. Se anche io avessi dovuto trovare un claim alla cerimonia inaugurale della Fiera del Levante, il mio, dopo aver ascoltato i discorsi di oggi sarebbe stato: nulla di nuovo. Ho sentito parlare di futuro della Puglia, ma per pianificare il futuro è necessaria una strategia. Francamente ci aspettavamo qualcosa di più. Ci aspettavamo sì un elenco delle opere iniziate e di quelle in via di realizzazione, come ci ha illustrato il presidente Emiliano, ma anche che si parlasse delle tante criticità ancora in piedi e delle strategie da adottare per risolverle. Una tra tutte l’emergenza socio sanitaria che, se non si interverrà immediatamente, porterà alla chiusura delle RSA e delle strutture sanitarie di prossimità. Chi come noi gira per i territori sa bene che ci sono intere comunità in attesa di risposte, su più fronti. Esiste anche una Puglia che soffre la carenza di servizi alle persone e alle comunità, esistono comuni che non hanno presidi sanitari, né strade e non sono mete turistiche. Eliminare questa parte dal racconto della Puglia, vuol dire offrirne una visione irreale o quantomeno parziale".

"Oggi però, al di là di tutto, qualcosa di nuovo abbiamo imparato. Il sindaco di Bari Antonio Decaro ci ha fatto scoprire che una persona normale può fare l’amministratore pubblico e può farlo anche bene. Salvini? Nulla di nuovo, appunto”.

