Federica Brancaccio, la presidente Ance al convegno SI&A di Bari

La presidente di Ance, Federica Brancaccio, intervenuta al convegno "I ponti e le gallerie italiane del PNRR”, organizzato a Bari dalla SI&A - Scuola di ingegneria e architettura, ha dichiarato: “L’Italia era prima in Europa per estensione delle infrastrutture stradali e ferroviarie negli anni ’60 e ’70; oggi abbiamo circa la metà della rete rispetto a paesi come la Svizzera o la Germania mentre il Mezzogiorno ha quasi la metà della rete del nord Italia. È necessario fare manutenzione e mettere in sicurezza la rete infrastrutturale, non va bene intervenire solo ex post”.

“Il Codice degli Appalti ha rivoluzionato lo sguardo sul settore, al 31 dicembre di quest’anno tireremo le somme. Non chiediamo una rivoluzione - ha ricordato Brancaccio - ma regole che ne rendano semplice l’applicazione”. La presidente dei costruttori italiani giudica il PNRR come “una sfida titanica, a cui siamo arrivati dopo 12 anni di crisi del settore. Siamo preoccupati per il definanziamento di piccole e medie opere che i Comuni stavano mettendo in campo; i sindaci si sono impegnati per poter fare investimenti necessari, specialmente nel Mezzogiorno”.

“Sul caro materiali - h concluso Brancaccio - serve una proroga delle misure del ‘DL Aiuti’ a tutto il 2024”.

