“Femminile singolare” G.I.R.A.F.F.A. e Artex contro la violenza di genere

Sette episodi per una pellicola che racconta altrettante storie focalizzate sulle donne viste sotto varie sfaccettature e colori. In scena un cast internazionale: Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert, prima ballerina dell’Opéra di Parigi al suo debutto cinematografico.

Comunicare il disagio e la violenza attraverso tutti gli strumenti possibili, quelli che arrivano a tutti e tutte e che più facilmente restano impressi perché è difficile dimenticare una emozione.

Per questo, lunedì 23 gennaio 2023, alle 20, l’APS G.I.R.A.F.F.A . onlus insieme con Artex Film, porta la sensibilizzazione al cinema, anzi all’ANCHECINEMA di Bari, per la visione di “Femminile singolare” un progetto cinematografico promosso da Ihaveavoice APS, community fatta da Donne per le Donne.

La serata, frutto di una rete e di una comunione d’intenti, vedrà anche la partecipazione delle avvocate Alina Lattarulo e Maria Pia Vigilante presidente dell’APS G.I.R.A.F.F.A. onlus, l’associazione formata da donne che si occupano di altre donne vittime di violenza nelle diverse declinazioni, insieme con il centro antiviolenza dedicato a “Paola Labriola”, una casa rifugio denominata “Casa dei diritti delle donne” e la casa in semiautonomia V.i.t.A. (Vola in piena autonomia)

"G.I.R.A.F.F.A. ha aderito all'iniziativa - sostiene Maria Pia Vigilante, presidente dell’APS GIRAFFA onlus - perché tramite il cinema o altro genere d'arte è più facile trovare la chiave giusta per introdurre la tematica del contrasto alla violenza di genere, argomento ancora molto spinoso e che viene vissuto come altro da noi. Invece la violenza maschile, insieme con gli stereotipi, ci attraversano e rallentano il raggiungimento della parità di genere, creando il terreno fertile alla violenza maschile medesima".

“Femminile Singolare” nato da un’idea di Artex Film, è prodotto da Fulldawa Production, CSC Production, Coffee Time Film, Elena Beatrice & Daniele Lince, AR Production, Sly Production, Diero Film e Arena.

Gli episodi che formano sono diretti da James Bort, Rafael Farina Issas, Kristian Gianfreda, More Raça, Matteo Pianezzi, Adriano Morelli, Elena Beatrice e Daniele Lince, e interpretati da un cast internazionale che comprende Monica Guerritore, Catherine Deneuve, Violante Placido, Agnese Claisse, Pierre Deladonchamps e Dorothée Gilbert prima ballerina dell’Opéra di Parigi al suo debutto cinematografico.

Tanti gli argomenti trattati: la situazione che vive una donna moglie, madre e lavoratrice, la prostituzione, il rapporto tra madre e figlia, lo scontro con le vecchie tradizioni, l’accudimento, l’inseguimento di un sogno.

"In questo film - dichiara ARTEX Film - è la donna protagonista: coraggiosa e intimorita, fragile e forte, felice e infelice, emancipata e sottomessa, sognatrice e disillusa. La donna di oggi, che, nonostante le lotte per la parità di genere e l’emancipazione, continua a trovarsi sola nel portare il peso sociale, relazionale e anche economico del microcosmo in cui vive. Ma non si arrende: storie di donne che combattono, si ribellano, rompono il silenzio e denunciano una realtà ancora troppo sbilanciata, in cui la figura maschile è ancora inadeguata, poco attenta e collaborativa. Femminile singolare non è un film che glorifica la donna, ma ne racconta la realtà, con la speranza di aggiungere un mattone in più nella consapevolezza collettiva dei diritti umani e delle donne in particolare".

L’APS G.I.R.A.F.F.A. Onlus fa parte della rete REAMA di Fondazione Pangea Onlus e partecipa al progetto REAMA Reloaded, co-finanziato dall’Unione Europea per 9 centri antiviolenza dislocati in 8 differenti regioni del Centro-Sud Italia. Prevede diverse azioni per potenziare l’efficacia dei percorsi di uscita dalla violenza ma anche per la prevenzione, formazione, sensibilizzazione e raccolta dati).

