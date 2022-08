Ferragosto, le 'Bombette' di Martina Franca conquistano il palato del jet set

di Monica Setta

Puglia felix. Bombette, pinacolada e bollicine, ferragosto extralusso con Elodie, Zoppas e Diletta Leotta. Ferragosto extra lusso in Puglia per i vip che si concedono cene esclusive tra gli ulivi. Come quella organizzata la sera del 14 nel regno di Rocco Forte tra piante secolari, trionfi di bougainvillea e architettura contemporanea.

Crudi di pesce, caviale e pinacolada per il dinner pied en l'eau allestito sempre il 14 da Andrea Sabato alla peschiera di Capitolo, meta di divi come Claudio Santamaria e Marco D'Amore oltre che di facoltosi imprenditori del calibro di Matteo Zoppas.

A Torre Maizza nella masseria super chic di Fasano, dove sono gia stati Chiara Ferragni e Fedez e dove si rifugiano i miliardari di mezzo mondo, che arrivano nella Savelletri Coast per godere del relax totale, la serata del 14 è blindata.

Menù ricercatissimo che mescola bombette, crudi di pesce, acquasale e panzerotti sotto le stelle con bollicine firmate. Qui, il top manager Franco Girasoli ha selezionato etichette come lo Chardonnay Planeta 2020, Furia di Tormaresca rose 2020 e Brunello di Montalcino di Neri 2017.

Vini eccellenti e atmosfera da mille e una notte alla Peschiera la vigilia di ferragosto e festa Pugliese doc al Melograno la sera del 15. Al Melograno si è fatto vedere anche Tommaso Paradiso. Ma la moda Pugliese è organizzare party privati in villa. Il fotografo Giampaolo Sgura ha festeggiato in una masseria a Monopoli con Elodie, Diletta Leotta e Anna Dello Russo. Ha timbrato il cartellino anche l'influencer Chiara Biasi.

Ferragosto in Salento per la conduttrice Andrea Delogu che si è fatta fotografare a cena con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. A Otranto ecco Anna Pettinelli e Stefania Orlando. A Masseria San Giovanni dove gia Alberto Matano ha intervistato a luglio Mara Venier, sono attesi oltre al conduttore de "La ita in diretta" con il marito, Raoul Bova e Rocio Morales.

Alla Peschiera Monica Setta ha festeggiato il sontuoso compleanno il 5 agosto con una delle feste piu belle della stagione. La giornalista si prepara a brindare a Santa Monjca con un altro super party in valle d'Itria. Gran finale di stagione nella Tenuta del Lauro di tania Missoni, con una lussuosa serata dedicata a Iva Zanicchi che presenta il suo libro. A intervistare la grande Iva sarà proprio Monica Setta.