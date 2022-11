Festa degli Alberi a Toritto e Altamura con BPPB e Edizioni Radici Future

Ripiantare un albero distrutto da atti di vandalismo sconsiderato, come testimonianza di tenace perseveranza diffusa nella salvaguardia dell’ambiente.

Farlo in occasione dell’uscita di un libro che degli alberi può dirsi figlio, condividendone persino la radice etimologica che ritrova nello strato immediatamente sotto la corteccia - dove scorre la linfa vitale - l’omonimia peculiare e la relazione intima naturale.

L’appuntamento è a Toritto (Ba), lunedì 21 novembre Festa dell’Albero alle ore 9.30, insieme ad Alfredo De Giovanni autore di “Fatti albero” - Edizioni Radici Future, alla presenza del sindaco Pasquale Regina, dell’assessore alla Cultura, Marta Mirra e degli studenti delle terze e quarte classi della Scuola Primaria “A. Manzoni” presso Zona 167 Sud.

A seguire, la presentazione del libro presso l’Auditorium Istituto San Giovanni Bosco (ore 10.30) con la partecipazione e gli interventi seguenti:

Pasquale Regina - Sindaco di Toritto

Saverio Di Liso - Dirigente dell’Istituto “San Giovanni Bosco”

Marta Mirra - Assessore alla Cultura

Leonardo Palmisano - Presidente di Radici Future Produzioni

Alfredo De Giovanni - Autore di “Fatti albero” – Edizioni radici Future

“Un libro a cui tengo moltissimo – ha detto l’autore Alfredo De Giovanni - che mi ha impegnato per quasi un anno e che mi ha fatto scoprire il mondo infinito degli alberi”.

"Fatti albero" è un racconto per il teatro, liberamente tratto da una storia vera: la mobilitazione di un intero paese per salvare un albero di pino secolare dall’abbattimento prematuro. È la storia di un ragazzo e del “suo” albero cresciuto insieme, l’unico orizzonte verde che faceva capolino dalla sua stanza nel mezzo di una desolazione di ferro e cemento. È una storia di amore e di profonda simbiosi con la natura, di lacrime e sogni, di riscoperta del mito e di lotte per diventare grandi, di voli senza tempo in quel luogo misterioso che è il cuore degli alberi.

Il libro offre spunti - grazie a una ricca appendice didattica - per esplorare le connessioni esistenti tra gli alberi e le principali materie di studio della scuola secondaria: letteratura, educazione civica, scienze, storia, geografia, arte, musica, religione e tecnologia, che testimoniano l’irrinunciabile presenza di questi straordinari esseri viventi per la vita sulla Terra.

Un libro per ragazzi che vogliono crescere con consapevolezza e per adulti che cercano strade sostenibili per un Pianeta il cui clima sta mutando rapidamente.

Ad Altamura anche la Banca Popolare di Puglia e Basilicata celebra la Giornata Nazionale degli Alberi. Istituita in Italia dal 1898, il 21 novembre di ogni anno, mira a valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e a ricordare quanto sia indispensabile il contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute degli ecosistemi naturali e urbani, nonché al benessere per l'intera comunità.

Per festeggiare questa giornata la BPPB ha voluto donare un tocco di verde ad alcune scuole altamurane: la Scuola Media Ottavio Serena Pacelli e il Primo Circolo IV Novembre. Alla presenza di bambini e ragazzi, sono stati infatti, piantumati nei giardini degli istituti scolastici alcuni alberi e cespugli, con la convinzione che tutti insieme possiamo contribuire a difendere l’ambiente e il clima.

Alla cerimonia di piantumazione hanno partecipato i ragazzi, i bambini, le insegnanti e le Dirigenti Scolastiche Rita Antonia Carulli e Giuseppa Crapuzzi delle rispettive scuole. Tutti gli alunni sono stati coinvolti dalla Responsabile Comunicazione della Banca, Rossella Dituri, che ha sottolineato come ogni gesto di attenzione verso l’ambiente, anche il più piccolo, può fare la differenza.

Ad enfatizzare il significato di questo simbolica giornata, tutti i presenti sono stati omaggiati con una matita piantabile Sprout (germoglio), 100% ecologica, non tossica, biodegradabile e ricavata da materiali da fonti green, dotata all’estremità al posto della classica gomma per cancellare, di una capsula che contiene i semi da piantare. Un invito a tutti i ragazzi, quindi, ad utilizzare la matita, espressione dell’attenzione all’ambiente e dell’amore per la natura: ovunque, si può far crescere un fiore o una piantina.

“E' sempre un'emozione organizzare queste iniziative alla presenza di bambini e ragazzi. Stiamo continuando a percorrere un nuovo modo di fare Banca - ha dichiarato Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione - una Banca che punta alla sostenibilità, in cui si coniugano perfettamente valore economico e valore ambientale. La celebrazione di questa giornata è un’occasione per promuovere la tutela dell’ambiente tra le generazioni future del nostro territorio. Bastano pochi ma importanti gesti per costruire un futuro migliore.”

