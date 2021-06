Festa della Repubblica 75 anni La nota di Rocco D'Ambrosio

di Rocco D'Ambrosio

Festa della Repubblica 2021. L’amore per la nostra Repubblica non è un fatto emotivo o sentimentale, sportivo o goliardico, ciò sarebbe immaturo e potrebbe anche degenerare in atteggiamenti sovranistici, nazionalistici, di chiusura agli altri, specie stranieri e immigrati.

L’amore per il nostro Paese - come per ogni Paese - è un fatto etico: per noi è riconoscere, apprezzare, essere grati, fare propria la storia di bene di chi ha sofferto o dato la vita per creare la Repubblica, dalle ceneri del fascismo e di tutti i suoi mali annessi e connessi.

L’amore per il nostro Paese è un fatto etico anche perché, come insegna Aristotele, la città, come un intero Paese, appartiene solo a chi la sviluppa, ci lavora, edifica il suo bene, la fa crescere e la protegge con una vita virtuosa.

L’amore per il propio Paese è un intessere la comunità con i principi etici costituzionali, è avere la gioia e l’onore di insegnarli ai piccoli e ai giovani e di testimoniarli sempre e dovunque.

Buona festa della Repubblica! Dio benedica l’Italia!