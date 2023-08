Festa regionale pugliese de l'Unità in Salento a Racale - Torre Suda

“La Festa regionale de l’Unità apre una grande stagione di sfide”. Non ha dubbi Domenico De Santis, segretario regionale del Partito Democratico di Puglia, l’1, 2 e 3 settembre prossimi “Saranno giorni intensi e importanti per la nostra comunità, ci saranno spazi di dibattito aperto sulle questioni cruciali dell’agenda politica: diritti civili, giustizia sociale, autonomia differenziata, salario minimo, transizione ecologica”.

Festa Unità Puglia7Guarda la gallery

Tutto pronto per la Festa regionale de l’Unità, in programma a Torre Suda - Marina di Racale in Salento, per i primi giorni di settembre.

“Dopo esser tornati nelle piazze con le feste provinciali e con oltre 80 feste comunali, è il momento della Festa regionale, un vero e proprio festival politico, un momento di discussione pubblica, di divertimento musicale gratuito e di cucina popolare”.

La tre giorni democratica è stata presentata a Lecce, presso le Officine Cantelmo. Articolato il palinsesto, con parlamentari, europarlamentari, ex ministri, personalità della politica regionale e provinciale, sindacati e studenti che si alterneranno sui palchi della marina di Racale.

Si inizia il primo settembre alle 17.30, con l’inaugurazione della Festa alla presenza del sindaco di Racale Antonio Salsetti, del resp. org. del PD Puglia Pierpaolo Treglia, della presidente provinciale del PD Franca Leo, dei responsabili Feste de l’Unità Gabriella Dimitri e Matteo Panza, di Marta Troisi dei Giovani Democratici di Racale e del consigliere regionale Donato Metallo.

Alle ore 18:00, poi, primo appuntamento tematico: a parlare di Università pubblica motore di sviluppo per il Sud, il resp. università e terzo settore PD Salento Robert D’Alessandro, Mauro Fioretti (Segretario generale UIL Lecce), Alessandra Magistrale (Udu Lecce), Laura Perrone (LINK Lecce), Lucia Parchitelli (vice segretaria PD Puglia), Alfredo D’Attorre (Segreteria nazionale Pd) e Francesco Boccia (capogruppo PD Senato). Il dibattito sarà moderato da Michele Cozzi, editorialista del Corriere del Mezzogiorno.

Alle ore 19:00, si discuterà di Autonomia differenziata che divide l’Italia con Laura Manta (sindaca di Collepasso), Valentina Fragassi (segretaria generale CGIL Lecce), Guglielmo Forges Davanzati (professore ordinario di economia), Loredana Capone (vice Presidente nazionale PD) e Claudio Stefanazzi (deputato PD). A moderare Salvatore Catapano di TGR Puglia.

A seguire, dopo i saluti di Daniele Renna (segretario PD Racale) e Claudia Caputo (Segretaria GD Salento) e l’introduzione di Luciano Marrocco (segretario provinciale PD Salento), gli interventi del segretario regionale Domenico De Santis e della Segretaria nazionale ELLY SCHLEIN. L’estate militante proseguirà con l’esibizione di Antonio Castrignanò.

Sabato 2 settembre gli eventi riprendono alle 10:30: spazio ai Giovani Democratici con CAMBIARE I TRATTATI, PER UN’EUROPA DEMOCRATICA ED ECOLOGISTA. All’incontro, moderato dalla giornalista di Antenna Sud Maria Teresa Carrozzo e introdotto dalla segretaria provinciale dei GD Claudia Caputo, interverranno Michele Fiorillo (Citizens Take Over Europe), Annarita Sergi (segreteria GD Salento), Massimo Mancini (vice segretario GD Bari), Matteo Birtolo (Segretario GD Puglia), Leonardo Palmisano (segreteria regionale PD Puglia), Sebastiano Venneri (vice Presidente nazionale Legambiente) e la Segretaria nazionale dei Giovani Democratici Caterina Cerroni.

Alle ore 18:00, LA POVERTÀ FRA VECCHIE E NUOVE DISUGUAGLIANZE, moderato dalla giornalista di Telerama Mary Tota. A intervenire, Stefania Spagnolo (segreteria provinciale PD Salento), Ada Chirizzi (Segretaria generale CISL Lecce), Pierluigi Lopalco (consigliere regionale PD), Carlo Salvemini (Sindaco di Lecce) e Marco Lacarra (deputato PD).

Di SALARIO MINIMO E LAVORO se ne discuterà alle ore 19:00, con Lia Azzarone (Presidente PD Puglia), Gabriele Abaterusso (vice segretario provinciale PD Salento e sindaco di Patù), Ippazio Morciano (consigliere provinciale e membro della segreteria regionale PD), Ubaldo Pagano (deputato PD) e Susanna Camusso (Senatrice PD). A moderare l’incontro la Direttrice di Edicola del Sud Annamaria Ferretti. A seguire, l’intervista di Francesco Gioffredi de Il Nuovo Quotidiano di Puglia al Presidente della Regione Puglia MICHELE EMILIANO. In serata, esibizione musicale di Salento All Stars e Shocchezze.

Domenica 3 settembre si riprenderà alle ore 18:00 con UN VIAGGIO DI IDEE: LE RIFORME CHE TRASFORMANO I TERRITORI. All’incontro, moderato dal vice Direttore di Gazzetta del Mezzogiorno Mimmo Mazza, interverranno Anna Toma (Portavoce Donne Democratiche provincia di Lecce), Gianfranco Palmisano (Sindaco di Martina Franca e vice segretario PD Puglia), Maria Rosaria De Bartolomeo (Sindaca di Veglie), Stefano Minerva (Presidente Provincia di Lecce), Pina Picerno (Vice Presidente Parlamento Europeo) e Peppe Provenzano (Deputato PD).

Alle ore 19:00, LO SGUARDO OLTRE IL CONFINE: LOTTE E POLITICHE DI INCLUSIONE, moderato dalla giornalista di Repubblica Lucia Portolano e con gli interventi di Valentina Avantaggiato (segreteria regionale e Sindaca di Melpignano), Pietro Bartolo (Europarlamentare PD, già sindaco di Lampedusa), Donato Metallo (consigliere regionale PD), Alessia Nobile (scrittrice) e Marco Furfaro (Deputato PD). A seguire, Enzo Magistà (Telenorba) intervista ANTONIO DECARO, Sindaco di Bari e Presidente ANCI. A chiudere la Festa, lo spettacolo di Cesare Dell’Anna e degli Opa Zupa.

Secondo il segretario provinciale del PD Luciano Marrocco, “il fatto che la Festa regionale si tenga in Salento è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione. Ripartiamo dal Sud e dalla nostra comunità militante, per offrire al Paese un'alternativa credibile al qualunquismo e al sovranismo di questa destra che isola l'Italia, la indebolisce e si accanisce contro i più deboli e i più bisognosi”.

“Sarà una Festa per tutti, dai più grandi ai più piccoli” ha evidenziato il segretario cittadino Daniele Renna, che ha voluto ringraziare “il Segretario regionale e tutta la sua Segreteria per aver avuto fiducia in noi, così come ringrazio la generosità e la laboriosità del circolo di Racale per la straordinaria opportunità che sta dando alla Federazione provinciale tutta.

Stiamo lavorando da mesi per far sì che la Festa regionale sia un appuntamento coinvolgente sotto ogni punto di vista: politica, musica, cibo della tradizione, aree giochi per i più piccoli, stand. Gli ingredienti ci sono tutti. Anche il sole e il nostro splendido mare ad accogliere i militanti e i curiosi che verranno a trovarci”.

“È un momento storico delicato per il nostro Paese, con una destra al governo che sta dimostrando tutta la sua inadeguatezza e la sua incapacità a tenere insieme istanze sociali e prospettive di crescita e sviluppo. Ed è ancor più particolare se si considera che siamo alla vigilia di una importante tornata elettorale, con tre capoluoghi di Provincia che andranno al voto, tanti Comuni pugliesi e il contestuale rinnovo della rappresentanza italiana in seno al Parlamento Europeo. Eccoci, allora” ha concluso il segretario regionale De Santis.

(gelormini@gmail.com)