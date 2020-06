Festival del Tango Trani, sarà un talk per accompagnare la ripresa dopo Covid

Era inevitabile. Tango, dal latino tangere, toccare. Nella parola tango c’è già il concetto del contatto, dell’abbraccio e dunque dell’assembramento, e così i promotori del Festival internazionale del Tango di Trani, Claudia Vernice e Giuseppe Ragno, decidono, causa restrizioni da Covid-19, per l’ottava edizione 2020, già in programma dal 16 al 19 luglio, di trasformare la grande kermesse internazionale dedicata alla danza più sensuale al mondo in talk show.

Opening, in diretta sul canale facebook Festival del Tango - Trani, on air TANGO TALK. Con la loro associazione culturale Inmovimento hanno lavorato in questi anni affinchè questo festival diventasse punto di riferimento internazionale per tangheri e appassionati del ballo che è assieme filosofia e stile di vita. Proprio per non tradire le aspettative, Tango talk coinvolgerà nelle diverse trasmissioni in programma sino a metà luglio 2020 tutti gli artisti del Festival del tango di Trani, dagli straordinari maestri internazionali di tango ai tj (dj di tango ndr), dai musicisti delle orchestre ai giornalisti.

Con la regia di Davide Ferrante, tanti gli ospiti già dal primo appuntamento del Festival in versione digital. Non potevano mancare Claudia Vernice e Giuseppe Ragno, inventori del Festival del Tango e ideatori di Tango Talk. Il loro impegno organizzativo mira a traghettare gli estimatori della kermesse sino alla nona edizione del 2021 che celebrerà al meglio i 100 anni dalla nascita di Astor Piazzolla, di origine tranese per parte del nonno paterno Pantaleone Piazzolla. Il Festival del tango è legato a filo doppio a Trani, la cui bellezza e identità multiculturale sono risapute.

In ogni trasmissione, infatti, grazie ad Andrea Moselli, guida turistica eccellente della Regione Puglia e custode della bellezza, scopriremo tesori anche meno noti del patrimonio storico artistico della città. Il Festival del Tango di Trani negli anni è cresciuto esponenzialmente sia nell’offerta artistica sia nella visibilità, aspetti che lo hanno consacrato come uno dei migliori festival al mondo, anche grazie ad una posizione di rilievo sui media nazionali ed internazionali; ad illustrare aneddoti e curiosità di questo percorso avvincente, sempre in crescendo, la giornalista Annamaria Natalicchio che da 3 anni si occupa della comunicazione del Festival.

E ancora fra gli ospiti Marco Valle, in arte El Huracan, ballerino di tango da 13 anni, musicalizador da oltre 5 anni in nord Italia, Svizzera, Francia e nord Europa, resident dj della “Luna tanguera” di Torino, tra i dj ufficiali della “Milonga de Pedro” a Torino e del “Che bailarin” di Milano.

Special guest in tutte le trasmissioni on line sarà Daiana Guspero: argentina doc, ballerina, insegnante della Zotto Tango Academy di Milano e direttrice artistica del Festival del Tango di Trani assieme alla star mondiale Miguel Angel Zotto, riconosciuto dai critici come uno dei ballerini di tango più bravi al mondo.

Tantissime le sorprese: collegamenti internazionali dall’Argentina agli States, passando per Parigi, Napoli, Firenze, Torino. Nel corso delle puntate di Tango talk, inoltre, saranno annunciati due contest: il primo, dedicato agli appassionati di tango, metterà in palio tanti biglietti, sconti e degustazioni per il Festival del prossimo anno, l’altro dedicato ai bandoneonisti professionisti, con una giuria di assoluta qualità tra cui Laura Escalada Piazzolla, presidente della Fondazione Astor Piazzolla. Tango talk sarà un vero talk show interattivo: opinioni, curiosità, tutto ciò che ruota intorno al mondo del tango, dalle lezioni di tecnica alla moda, sarà snocciolato da parte degli esperti e gli spettatori potranno interagire con gli ospiti ponendo loro domande in diretta e ricevere, perché no, anche qualche sorpresa.

(gelormini@gmail.com)