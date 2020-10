Fiepet Confesercenti Puglia con Magistà, D'Onghia e De Benedictis

La Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici) di Confesercenti ha un nuovo coordinamento: Antonello Magistà (ristorante Pashá di Conversano) coordinerà la sezione provinciale, affiancato da Stefano D’Onghia (ristorante Botteghe Antiche di Putignano) e Onofrio De Benedictis (ristornate Il Pescatore di Bari).

Oltre 40 delegati, in rappresentanza di centinaia di iscritti, si sono confrontati con i vertici dell’associazione provinciale, regionale e nazionale per mettere a punto un Piano di rilancio commerciale e turistico, settori messi in ginocchio dall’emergenza sanitaria da Covid 19.

‘Abbiamo il dovere di ascoltare i problemi dei nostri associati – spiega Raffaella Altamura, presidente Confesercenti Terra di Bari – e aiutarli a riorganizzare la loro vita professionale, ad innescare un nuovo percorso che porti al superamento di questo brutto periodo, a rielaborare strategie innovative per il rilancio del comparto. L’elezione di tre giovani ristoratori della terra di Bari a guida del settore degli esercizi pubblici e turistici, ci fa ben sperare che - con la loro esperienza e competenza – rappresentino, nelle sedi istituzionali, le istanze della categoria e raggiungano gli obiettivi con una corretta e proficua concertazione’.

Ai lavori dell’assemblea hanno partecipato: Francesco de Carlo, coordinatore regionale Assoturismo Confesercenti, Benny Campobasso, presidente Confesercenti Puglia, Corrado Luca Bianca, coordinatore nazionale Assoturismo e FIEPET.

