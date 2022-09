Fiera del Levante 2022 all'insegna del design e della tradizione

Puntare sul made in Puglia nei settori di eccellenza dell’arredo e del design, mettere al centro l’innovazione e la creatività e costruire relazioni commerciali: queste le sfide che Regione Puglia e Unioncamere Puglia hanno raccolto per l’85^ edizione della Fiera del Levante, proponendo un ampio programma di iniziative, esposizioni e incontri dedicati al settore del design, rivolto ad aziende manifatturiere, professionisti del mondo della progettazione, ed al vasto pubblico di appassionati.

L’evento di valorizzazione del design pugliese animerà il quartiere fieristico barese nei giorni della Campionaria, in programma da sabato 17 a domenica 25 settembre 2022, con un ampio cartellone.

La Regione Puglia, forte di un risultato esportativo nel settore del legno-arredo che ha superato i 433 milioni nel 2021, dopo il successo riscontrato a Expo Dubai e al Fuori Salone Milano ripropone, in Puglia, negli spazi del Centro Congressi della Fiera del Levante l’esposizione “Nel Blu dipinto di Blu”, che mette in mostra la creatività e la competenza di 22 imprese e designer pugliesi.

"La Puglia punta sull’artigianato artistico e di tradizione e sui suoi talenti, che dimostrano di saper coniugare l’innovazione alla storia e alle tradizioni e che rendono grande la Puglia nel mondo. Con questa iniziativa intendiamo accendere i riflettori sull’eccellenza delle imprese e dei designer pugliesi» - ha dichiarato l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci - offrendo un’occasione importante di promozione di uno dei settori che, storicamente, sta contribuendo a trainare il comparto del legno-arredo sui mercati esteri".

"Proprio nel 2021, in un anno complicato dal perdurare della pandemia - ha precisato Delli Noci - abbiamo assistito in Puglia alla crescita delle esportazioni di settore più alta degli ultimi dieci anni: il 44,7 per cento in più rispetto al 2020, per un valore assoluto di oltre 433 milioni di euro, in saldo fortemente attivo rispetto alle importazioni".

Nella stessa cornice del Centro Congressi della Fiera, sarà realizzata la seconda iniziativa del progetto: Design to business che si svolgerà dal 19 al 23 settembre. 25 tra i più talentuosi designer e artigiani pugliesi avranno l’opportunità di incontrare le aziende di produzione in cerca di talenti e sviluppare, insieme, business e percorsi creativi.

"Si tratta di un incontro fra chi offre e chi cerca servizi di design - ha spiegato Damiano Gelsomino, presidente di Unioncamere Puglia - con appuntamenti d’affari personalizzati, che faciliteranno il matching tra designer e imprenditori».

Ciascun designer avrà la possibilità di esporre un proprio prototipo, dai manufatti in legno a quelli in ferro o vetro, dalla moda all’artigianato tipico e di tradizione, dai mobili ai gioielli; non dimenticando packaging, giocattoli o strumenti musicali.

Design to Business è un’iniziativa gratuita. Dal sito www.unioncamerepuglia.it è possibile scaricare il bando di selezione per designer e aziende.

La terza iniziativa, ManiFuture, è un omaggio alla tradizione storica della Fiera del Levante, aperta anche a operatori provenienti da altre regioni. Nel Padiglione 110 dal 17 al 25 settembre le imprese espositrici avranno la possibilità di offrire la propria produzione direttamente al pubblico dei visitatori. Ne sono attesi circa 100mila, anche grazie a una serie di convegni e mostre in programma nell’area prospiciente, riguardanti alcuni fra i più importanti nomi del design italiano.

"Ci sarà anche una retrospettiva sul grande Riccardo Dalisi, padre della famosa ‘caffettiera napoletana’, prodotta da Alessi e premiata con un Compasso d’Oro, nel 1981", ha segnalato con soddisfazione Alessandro Ambrosi, presidente della Nuova Fiera del Levante che co-organizza ManiFuture, "Non mancheranno esposizioni e dibattiti anche su altri grandi nomi del design italiano, da Vico Magistretti a Franco Albini e testimonianze di aziende che, forti della cultura del progetto, da piccole imprese si sono evolute sino a diventare campioni tra i più rappresentativi della manifattura nazionale".

Le aziende interessate ad esporre a ManiFuture potranno scaricare il bando di partecipazione dal sito di Unioncamere Puglia.

Il fitto programma di iniziative per la valorizzazione del design pugliese, promosso da Regione Puglia e Fiera del Levante, con il supporto di Puglia Sviluppo e Unioncamere Puglia, si avvarrà della preziosa e qualificata collaborazione di ADI Puglia e Basilicata (Associazione per il Disegno Industriale) e del Distretto Puglia Creativa.

Pertanto, la città di Bari - che sta vivendo la sua nuova stagione di polo attrattivo del turismo - in ottobre, dal 15 al 23, (data inconsueta dettata dalle esigenze elettorali) tornerà a riappropriarsi anche di un ulteriore momento di aggregazione e di incontro: la Campionaria della Fiera del Levante.

Il messaggio grafico, con cui si è scelto di comunicare questo ritorno, è di speranza. Di una speranza che non è solo augurio di miglioramento per il futuro, ma anche emozione: "Abbiamo pensato ad una storia bella. Perché ogni anno, nonostante i rituali giusti della critica e del confronto, la Campionaria rimanda ad un storia bella che attraversa generazioni e sentimenti. E le storie belle non si dimenticano mai perché non finiscono mai e restano nel tempo. Di memoria in memoria".

"Protesi al futuro senza paura, con una Fiera unica in Italia per la sua straordinaria vista sul mare aperto e sconfinato, come appare dal manifesto di Francesco Poroli e pronti a scrivere una nuova pagina di un libro, che già porta con sè storie autentiche. Aggiungerne di nuove è la sfida più appassionante".

Poroli è illustratore e art director di fama internazionale che ha al suo attivo campagne pubblicitarie come quelle di Campari, Facebook, NBA, Nestlé, Barilla, McDonald's, Il New York Times. Insegna presso NABA, IED, Domus Academy di Milano e i suoi lavori sono stati esposti in collettive nella città meneghina, a Vicenza, Roma, New York e Londra. Sono stati inoltre premiati da Society of Illustrators New York e The Society of Publication Designers.

"Siamo partiti dall’assunto che la Fiera del Levante possa continuare ad accompagnare questo territorio negli scambi commerciali che, da sempre, oltre a produrre ricchezza, favoriscono anche dialoghi di pace e fratellanza”, ha detto il presidente della Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi.

“La civiltà del dare e dell’avere, infatti, non ammette scontri, ma solo incontri. Dove ci sono traffici non possono esserci guerre e distruzioni. Così la narrazione di questa manifestazione diventa un emblema dell’intraprendenza levantina e dell’accoglienza mediterranea che, fuse tra loro, generano serenità".

"Ed allora LE BELLE STORIE NON FINISCONO MAI - ha ribadito Ambrosi - perché dove c’è commercio c’è pace, e dove c’è pace si può disporre del tempo, e dove c’è tempo c’è sempre qualcuno disposto a raccontare, a regalare consolazione ed immaginazione a chi ascolta. Come un nonno con suo nipote, con sua nipote".

"La Fiera del Levante, a buon diritto, è dunque una bella storia che, nonostante l’interruzione dello scorso anno a causa della pandemia - ha concluso Ambrosi - torna a farsi ascoltare con i suoi padiglioni rinnovati, con le sue occasioni commerciali, con le sue performance di attrazioni internazionali. Una bella storia che, state tranquilli, non finirà!”

