Fiera del Levante Bari 86^ ediz. 'L'Europa ti cambia la vita': dal 9 al 17 set

L'Europa ti cambia la vita è il tema della settimana organizzata dalla Regione Puglia in occasione dell’86^ edizione della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 9 al 17 settembre 2023. Il ricco calendario di incontri, convegni e presentazioni è dedicato al nuovo Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, per il quale la Regione Puglia ha ottenuto circa 5,5 miliardi di finanziamenti europei. Grazie a queste risorse, 4 milioni di pugliesi potranno beneficiare di opportunità e iniziative che, come recita il motto scelto per promuovere la nuova Programmazione, possono cambiare in meglio la loro vita.

L’attenzione della nuova Programmazione è rivolta, in particolare, a giovani, donne, minori, persone a rischio di esclusione sociale e migranti, nel rispetto dei 17 obiettivi fissati dell'Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile promossa dall'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite. Nessuno deve restare indietro e tutti devono essere destinatari di interventi e risposte efficaci, che garantiscano la riduzione delle diseguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali, territoriali, coniugando competitività del sistema produttivo, qualità del lavoro, innovazione tecnologica, ambientale e sociale, attrattività e apertura internazionale, qualificazione delle competenze e dei saperi.

Attraverso le nuove risorse, la Regione Puglia favorirà nel prossimo settennato lo sviluppo sostenibile del territorio in termini economici, sociali e ambientali attraverso l’ampliamento e il rafforzamento della base produttiva, l’innovazione tecnologica, ambientale e sociale, una maggiore attrattività e apertura internazionale, la riduzione dell’impatto dell'uomo sull’ambiente, l’incremento delle conoscenze e un generalizzato miglioramento dei servizi pubblici nei settori delle risorse idriche e dei rifiuti, dei trasporti, dell’istruzione e dell’assistenza socio-sanitaria.

Questi temi saranno al centro dell’agenda della settimana fieristica, che inizierà sabato 9 settembre, con la cerimonia di inaugurazione - presso il Centro Congressi - alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del sindaco di Bari Antonio Decaro, del presidente dell’Ente Autonomo Fiera del Levante Pasquale Casillo e del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli. La cerimonia di inaugurazione precederà, come di consueto, l’apertura al pubblico della Fiera.

“La Fiera del Levante - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - diventa sempre una buona occasione per fare un bilancio delle tante cose fatte, ma soprattutto per allungare lo sguardo sul futuro e sulle cose che vanno realizzate, in una prospettiva che non abbraccia soltanto la Puglia, il Mezzogiorno e l’Italia, ma che si estende al Mediterraneo, all’Europa e al mondo intero. Il tema scelto per la partecipazione della Regione Puglia alla Fiera del Levante di quest’anno è ‘L’Europa ti cambia la vita’. È un claim che la nostra Regione può rivendicare ad alta voce, dal momento che la nostra Amministrazione è tra le più virtuose in Italia e in Europa per il buon utilizzo delle risorse dell’Unione Europea”.

“Attraverso il nostro esempio - ha concluso Michele Emiliano - vogliamo dire a tutti quelli che guardano con interesse al nostro territorio (turisti, investitori, persone che vogliono ridare un senso alla propria vita) che la Regione Puglia è molto più di una buona scommessa per il loro futuro; la Regione Puglia è l’esempio concreto e la garanzia che le buone politiche, quando sono fatte bene e illuminate da una certa visione del mondo, possono trasformare la vita e la società”.

Il direttore della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi, ha sottolineato che “Gli eventi organizzati dalla Regione Puglia alla Fiera del Levante testimoniano l’ampiezza e la complessità dell’azione amministrativa. Le iniziative che la Regione Puglia ha realizzato, ma soprattutto quelle che intende realizzare nel prossimo futuro attraverso la nuova programmazione regionale, saranno oggetto di discussione e approfondimento nel corso di eventi, talk, seminari e tavole rotonde, che potranno interessare non soltanto le cittadine e i cittadini pugliesi, ma anche tutte le persone che, per motivi diversi, vorranno venire a trovarci. La Fiera del Levante si conferma, per tutte queste ragioni, una fondamentale occasione di incontro e di confronto con il territorio”.

Il programma completo degli eventi della Regione Puglia è consultabile sul sito della Regione all’indirizzo: https://www.regione.puglia.it/ web/speciale-fiera-2023/ calendario-fiera . Come da prassi, nei prossimi giorni seguirà il servizio di informazione giornaliera sui principali eventi in programma.

