Fiorenza Pascazio sindaca di Bitetto è la neo presidente di ANCI Puglia

Un sindaco del Pd, una donna, una professionista e un’amministratrice che si è già misurata con dossier impegnativi, come la presidenza di Ager.

Sono tutte qualità, queste di Fiorenza Pascazio, che qualificano ulteriormente la scelta dei primi cittadini pugliesi che oggi l’hanno eletta a Taranto per acclamazione presidente dell’Anci regionale.

La segreteria regionale del Pd composta dal segretario Domenico De Santis e dalla portavoce Doriana Imbimbo, ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato, che premia "L’impegno di una classe dirigente competente, espressione di una parte politica, che ha dimostrato di saper essere all’altezza dei più importanti ruoli istituzionali".

"L’elezione di Fiorenza Pascazio - si legge ancora in una nota del PD Puglia - saprà dare ad Anci Puglia la necessaria impronta di autorevolezza che l’associazione deve avere, per giocare alla pari con le istituzioni regionali sui tavoli negoziali. Un auspicio espresso chiaramente dal padrone di casa, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, e soprattutto dal presidente nazionale di Anci, il sindaco di Bari Antonio Decaro, durante i lavori dell’assemblea regionale".

La segreteria regionale del Pd è certa che una relazione più proficua con la regione Puglia, grazie anche alla vicinanza espressa dal governatore Michele Emiliano, durante il suo intervento in videoconferenza, sarà il risultato cui la presidente Pascazio dovrà tendere, anche per armonizzare le difficoltà che stanno attanagliando i primi cittadini, a partire dall’uso dei fondi PNRR.

“Faccio gli auguri miei e a nome della Giunta regionale a Fiorenza Pascazio, che è stata chiamata oggi a presiedere i sindaci di Puglia nell’Anci - ha dichiarato Michele emiliano - l’Anci è un fiore all’occhiello dell’Italia e con i sindaci pugliesi la Regione collabora da sempre e intende rafforzare ogni forma di cooperazione".

"E a partire dalla prossima sfida della spesa dei fondi Pnrr - ha sottolineato Emiliano - la Regione è a disposizione per fornire ogni aiuto per arrivare a raggiungere tutti i traguardi, perché l’obiettivo è uguale per tutti: migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi. Un obiettivo che non può che essere unitario, come unitaria è l’Anci in ogni sua espressione”.