Fitto e Emiliano, gli appoggi imbarazzanti

Certo è sorprendente leggere che il Nuovo Psi è saldamente collocato all’interno del centrodestra e in Puglia sosterrà la candidatura alla presidenza regionale di Raffaele Fitto, ma di sicuro non è da meno l’appoggio garantito a Michele Emiliano dal sindaco di Nardò, Pippi Mellone, il cosiddetto sindaco fascista, che si ispira a Pino Rauti fino a chiamare la propria lista civica “Andare oltre”.

E’ stato ufficializzato il sostegno del Nuovo Psi alla candidatura Fitto e il segretario regionale del partito, Michele Simone, nel ribadire: “Il centrodestra è la nostra collocazione naturale” ha confermato: “Il simbolo è pronto “Nuovo Psi - Per Fitto Presidente, la lista a sostegno del candidato presidente del centrodestra per la Puglia, Raffaele Fitto, anche”.

“Lo sosterremo convintamente perché è il più competente - ha aggiunto Simone - ai pugliesi non serve un presidente che dà il suo numero di telefono in televisione, per risolvere il singolo problema. Ma qualcuno che riorganizzi il settore. Così come serve chi ripari ai danni in Agricoltura e quelli al Turismo”.

“L’amicizia che mi lega con Stefano Caldoro (candidato presidente del centrodestra per la Campania, ndr) - ha sostenuto Raffaele Fitto - è tale che avere nella mia coalizione la lista del Nuovo Psi è motivo di soddisfazione: recuperiamo una collaborazione importante”.

“E’ una coalizione che si allarga - ha proseguito Fitto - a conferma del nuovo clima politico che si sta respirando in Puglia. Ci attende un grande lavoro, in particolare in due settori Agricoltura e Sanità, che guarda caso sono quelli le cui deleghe sono nelle mani di Emiliano, che ha combinato disastri inenarrabili. In questi anni viviamo una strana stagione politica: di fronte a un problema la risposta che viene data non è mai la soluzione, ma uno slogan! Ora basta: meno parole e più fatti. La Puglia di questo ha bisogno”.

Tranchant il commento di Gianvito Mastroleo, socialista doc e presidente della fondazione Di Vagno: “Quel signore che mi pare si chiami Simone è la sintesi di un imbroglio!!!! E di socialista non ha proprio nulla! Purtroppo, nessuno può impedirgli di usare quel nome. Purtroppo .”

Sul fronte opposto Pippi Mellone, al secolo Giuseppe, sindaco di Nardò (Lecce), conferma che il suo gruppo a settembre, alle regionali pugliesi, voterà per Emiliano: "Certo, confermeremo l’appoggio già manifestato alle Primarie. Perché sorprendersi della scelta, se l'alternativa è Raffaele Fitto: uno che 15 anni fa si fece battere da Nichi Vendola, e che ancora rappresenta il meglio che il centrodestra nazionale riesce a esprimere in Puglia. Che delusione".

“Emiliano di sinistra? Non lo so e non m'interessa. Di certo, però, Fitto non è di destra, almeno non nell'accezione nobile che io do a quel termine". E sull’alleanza auspicata tra Pd e M5s, anche per le regionali, dichiara: "Si tratta di dinamiche che vengono decise a Roma. Non mi immischio, Tutto quel che può servire a far vincere Michele Emiliano, però, ben venga".

Trionfo del 'relativismo' o società liquida, da qui a settembre ne vedremo ancora delle belle!

