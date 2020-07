Pierluigi Lopalco candidato alle Regionali con Emiliano

L’azione a tutto campo di Michele Emiliano, tesa a raccogliere consensi anche per fronteggiare il cosiddetto “fuoco amico” - che in Puglia vede Italia Viva candidare alla presidenza della Regione Ivan Scalfarotto - si arricchisce di un nuovo coinvolgimento eccellente, l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, nelle liste a suo supporto nella corsa alla riconferma al vertice regionale.

Con il professore, grande protagonista della battaglia pugliese contro il Covid-19, Emiliano evidentemente conta di sfruttare la notorietà dell’esperto e delle numerose apparizioni televisive, magari con un segreto o possibile futuro progetto legato alla normalizzazione dell’Assessorato alla Sanità.

La candidatura del professor Lopalco originario di Mesagne (Br), insieme a quella di Alessandro Delli Noci in Salento, artefice a Lecce della vittoria al primo turno del sindaco Carlo Salvemini (con un determinante spostamento di voti), ha provocato qualche malumore nello stesso centrosinistra e non poche reazioni tra le file avversarie del centrodestra.

In una nota diffusa il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, e il vice commissario, Dario Damiani, hanno commentato: “120mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato”.

“Il virologo ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla Regione per affrontare l’emergenza Coronavirus – ha aggiunto i due parlamentari di FI - ma è sempre più chiaro che abbia utilizzato questa vetrina come trampolino di lancio per le elezioni regionali. Siamo convinti che questo “trampolino” lo porterà a fare un “tuffo di testa”, con una sonora bocciatura da parte dell’elettorato non solo per lui, ma anche per Emiliano: i pugliesi sono stanchi di veder sperperare soldi pubblici dal centrosinistra per gli interessi elettorali del presidente e dei suoi sodali. Ancor più considerando che stavolta hanno sfruttato i riflettori mediatici in un periodo catastrofico per tutti e ben 120 mila euro della Regione”.

