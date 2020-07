Foggia, ‘Attaccacuore’ raddoppia Il secondo Muro della Gentilezza

Si chiama ‘Attaccacuore’, la Parete in cui a qualsiasi ora del giorno e della notte si potranno appendere indumenti invernali ed estivi, scarpe e accessori debitamente imbustati ed appesi ad una gruccia, in modo da proteggerli dalle intemperie e donarli integri.

Dopo la calorosa accoglienza riservata ad “Attaccacuore”, per il primo Muro della Gentilezza, inaugurato meno di un mese fa presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo - Quartiere CEP, l’Asp Addolorata ne inaugura un altro nel quartiere Croci a Foggia, in Via Sant’Antonio, presso Palazzo Sant’Eligio, dove risiede il vecchio stabile di proprietà dell’Asp Addolotata.

“Ho voluto che ‘Attaccacuore’ - ha dichiarato Patrizia Lusi, Commissario Straordinario dell’ASP Addolorata, ideatrice del progetto - fosse collocato in due quartieri popolosi della nostra città, con l’auspicio che la gente se ne prenda cura e lo utilizzi per le necessità di tutti i giorni”.

Un progetto, dunque, di resilienza urbana, il cui concept ruota attorno al tema delle mani, delle braccia che, sovrapponendosi, costruiscono un linguaggio nuovo, quello della circolarità della vita, in cui dare e avere rappresentano due facce della stessa medaglia.

“Un muro che unisce invece che dividere, un crocevia che raccoglie e racconta storie di grande umanità” - ha detto Michele Emiliano, Governatore della Regione Puglia, presente all’inaugurazione.

“E’ una iniziativa che suscita grande piacere e interesse - ha sottolineato Pierpaolo Limone, Magnifico Rettore dell’Università di Foggia - perché sottolinea una parola che dovremmo pronunciare più spesso. La gentilezza diventa un motore per aiutare con generosità, recuperando l'essenza stessa del dono e della solidarietà. Come tutte le tematiche di interesse sociale, l'Università di Foggia è in prima linea per supportare questa novità che - siamo certi - innescherà un meccanismo virtuoso tra i foggiani.

L’occasione ha consentito al Governatore Emiliano di incontrare anche il piccolo Potito, protagonista della manifestazione solitaria, nella piazza di Stornarella (Fg) in occasione del ‘Friday for Future’.

“Dopo il Covid - ha spiegato la presidente Lusi - queste iniziative sono ancor più necessarie per il peggioramento delle condizioni economiche. Il muro è lasciato completamente alla gestione della cittadinanza”.

“Da presidente della Regione - ha ribadito Emiliano - lavorerò fino all’ultimo giorno. Questo lavoro significa dare attenzione anche alle piccole cose, importantissime in un momento di emergenza. La Regione ha messo in campo una manovra da 750 milioni di euro per sostenere tutte le categorie, incluse le singole partite Iva. Questo non ci impedisce di fare una piccola cosa per aiutare chi è in difficoltà”.

“Il Pil europeo crolla di 10 punti – ha proseguito Emiliano - ci aspettano anni durissimi, aspettiamo forse una seconda ondata di contagio, occorre avere la squadra compatta, una specie di testuggine romana che deve affrontare il futuro: quello dell’economia e quello della salute. Ringrazio quindi la ASP Addolorata per questo piccolo segno di bellezza che si aggiunge alla città”.

