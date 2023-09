Foggia, Luigi Miccoli: la mia faccia, la mia storia

La nota di Luigi Miccoli tra i candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Foggia 2023, a sostegno della candidatura a sindaco di Raffaele di Mauro.

"Riprendo a scrivere sul mio profilo personale a più di due anni di distanza dall'aggressione che ho subito e che ha avuto un ampio risalto mediatico.

Chiarisco ai pochi che non sanno che si è trattato di un evento non episodico e circoscritto, arrivato dopo una lunga serie di minacce (anche di morte), ma determinato dalla mia ostinazione nel credere nella legalità, nella giustizia, nel rispetto, nel coraggio di difendersi da montagne di fango, nel coraggio di esporsi sempre.

Il rispetto di leggi e regole, l'onestà, la coerenza e la libertà da qualsiasi condizionamento e pressione di qualsiasi genere e per prima da quella criminale e mafiosa, sono sempre stati le stelle polari della mia vita e del mio modo di intendere la professione di avvocato. Sono i valori trasmessimi dalla mia famiglia che ha secoli di storia e che hanno radicato la mia formazione politica nel centrodestra, ma non mi hanno impedito di criticare apertamente e pubblicamente la deriva e gli errori della precedente amministrazione, ben prima dell' epilogo annunciato.

Queste elezioni amministrative rappresentano quindi inevitabilmente una svolta per Foggia. E da padre, da marito, da cittadino, da professionista, da innamorato della Politica a esclusivo servizio della comunità, ho ritenuto doveroso metterci la faccia come ho sempre fatto e non solo come bersaglio di un criminale incaricato da mandanti ben precisi: candidandomi direttamente io al Consiglio comunale.

Per amore di questa meravigliosa città che mi ha adottato e nella quale ho scelto di vivere e formare una famiglia, per l'ambizione e la voglia di diventare un riferimento per persone come me accomunate dagli stessi valori ed ideali, per un rinnovamento vero, più simile a una rivoluzione che a una restaurazione attraverso nomi differenti, della classe dirigente e politica.

Io sono nella lista di Fratelli d'Italia, individuarmi e cercarmi non è difficile. Cercherò di meritare la vostra fiducia in queste settimane restando me stesso, la persona di sempre che giorno per giorno si impegna per essere all'altezza di aspettative e responsabilità, senza mentire e barare".

