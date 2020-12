Fondazione Di Vagno, il Diario 2020 per i Granai del Sapere

La Fondazione Di Vagno, chiude le attività del 2020 con un ultimo evento per i Granai del Sapere. In realtà una giornata/evento "Lèggere parole", che racconterà on line i 12 mesi che abbiamo appena trascorso. Tante conversazioni da mezz'ora per narrare gli avvenimenti di un anno che non dimenticheremo. La giornata, organizzata martedì 29 dicembre, avrà inizio alle 10.30 e ospiterà on line giornalisti, scrittori, politici e politologi, sociologi, studiosi. per i. In realtà una giornata/evento, che racconterà on line i 12 mesi che abbiamo appena trascorso. Tante conversazioni da mezz'ora per narrare gli avvenimenti di un anno che non dimenticheremo. La giornata, organizzatae ospiterà on line giornalisti, scrittori, politici e politologi, sociologi, studiosi.

Parole leggère o pesanti. Parole che raccontano o che distraggono. Parole importanti o dimenticabili. Sicuramente da Lèggere. Un Diario lungo un giorno. Tredici appuntamenti, riguardanti tutti i mesi, per una giornata organizzata con il sostegno di MIBACT, Regione Puglia e Città Metropolitana di Bari per parlare del tempo sospeso che abbiamo vissuto in quest’anno "bisesto".