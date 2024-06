Formazione politica, ciclo di incontri a Bari a cura del Laboratorio Don Bosco

Nuovo appuntamento all’Istituto Salesiano del “SS. Redentore” di Bari, diretto da don Pasquale Martino SdB, dove continuano le iniziative organizzate dal “Laboratorio Don Bosco Oggi. Educazione, cultura, pastorale” guidato da don Giuseppe Ruppi SdB, docente nella Pontificia Università della Santa Croce di Roma e nella Facoltà Teologica Pugliese di Bari, nell’ambito dell’ormai solido impegno profuso dai “Salesiani per il Sociale”, presieduto da don Francesco Preite SdB.

In programma il 15 giugno 2024, a partire dalle ore 9, la prima Giornata di Studio di quest’anno, dedicata al tema delle Fonti teologiche della dottrina sociale della Chiesa che, seppure in una prospettiva interpretativa diversa rispetto all’impostazione degli anni precedenti, mira a illustrare il rapporto esistente tra Il Vangelo e la politica, attraverso la presentazione di valori, modelli, esperienze.

"Quello delle Giornate di Studio del “Laboratorio Don Bosco Oggi” - sottolinea il prof. Ruppi - costituisce un appuntamento che, giunto alla terza edizione dopo gli incontri avviati nel 2022 e confermati nel 2023, rappresenta un momento atteso che, illuminato dal binomio “Vangelo e politica”, ha lo scopo di offrire numerosi spunti di riflessione fra pedagogia, cultura e pastorale. Con questa nuova Giornata di Studio, inoltre, intendiamo sempre più radicarci nel territorio, così come dimostra l’ormai “storica” presenza dei Salesiani a Bari e come altrettanto conferma l’operatività della parrocchia del SS. Redentore nel quartiere “Libertà”, inaugurando una proficua collaborazione con la Facoltà Teologica Pugliese".

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori del prof. Ruppi, moderati dalla dott.ssa Rosanna Mastroserio del Laboratorio “Don Bosco Oggi”, interverranno il prof. fr. Ciro Capotosto op della Facoltà Teologica Pugliese (“Sacra Scrittura e dottrina sociale della Chiesa”), il prof. don Manlio Sodi Sdb, docente emerito dell’Università Pontificia Salesiana di Roma (“Teologia liturgica e dottrina sociale della Chiesa”), il prof. fr. Gianpaolo Lacerenza ofm cap, ministro provinciale della Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Puglia e docente della Facoltà Teologica Pugliese. Concluderà la Giornata il contributo del prof. Giuseppe Acocella, rettore dell’Università “Giustino Fortunato” di Benevento.

L’iniziativa, che ha ottenuto il sostegno di importanti enti regionali e il patrocinio di prestigiose istituzioni accademiche come l’Università Pontificia Salesiana (Roma), l’Università degli Studi “Aldo Moro” (Bari), la Facoltà Teologica Pugliese (Bari), l’Università “Giustino Fortunato” (Benevento), l’Associazione Professori e Cultori di Liturgia (Roma), ha lo scopo di approfondire dal punto di vista biblico, liturgico e morale, quell’antico e sempre nuovo rapporto che anima le pagine della dottrina sociale della Chiesa e che, nel XIX secolo, individuò in San Giovanni Bosco uno dei principali interpreti e testimoni.

"Dopo l’analisi di figure come don Luigi Sturzo, Giorgio La Pira, Aldo Moro, e la celebrazione, lo scorso anno, del settantacinquesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, approfondita anche nei suoi aspetti pedagogici, con questa iniziativa - conclude il prof. Ruppi - alla scuola di don Bosco, maestro nel formare “Buoni cristiani e onesti cittadini”, intendiamo continuare a confrontarci con il significato più autentico del rapporto fra Vangelo e politica, ponendoci l’obiettivo di individuare la risposta alla domanda che chiede come sia possibile incarnare l’icona raccontata dal Vangelo di Matteo che descrive lo “scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli” che “è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche”".

