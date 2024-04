Francesco torna in Puglia al G7 sessione open sull'Intelligenza Artificiale

Papa Francesco tornerà ancora in Puglia, a giugno, per partecipare al G7 con presidenza italiana (la prima volta nella storia) nella sessione aperta a tutti i Paesi (non solo ai sette) sul tema dell'Intelligenza Artificiale.

Ad annunciarlo è stata Giorgia Meloni: il Pontefice sarà all'evento di Borgo Egnazia in Puglia, a metà giugno, e interverrà nella sessione dedicata all'intelligenza artificiale aperta ai Paesi non membri, la cosiddetta 'Outreach'. Si tratta appunto della prima volta - come ha anche ricordato la premier - di un Pontefice al vertice di cui fanno parte, oltre all'Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Germania e Giappone.

Massima all'erta per garantire tutte le condizioni necessarie per questa inedita partecipazione di un Pontefice al vertice dei grandi della terra. La presidenza italiana del G7 "Intende valorizzare il percorso promosso dalla Santa Sede sull'Intelligenza artificiale, con la 'Rome Call for AI Ethics' e portarlo all'attenzione degli altri leader in occasione del vertice in Puglia", ha sottolineato Giorgia Meloni nel suo videomessaggio.

"Sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all'Intelligenza artificiale", ha detto ancora la Presidente del Consiglio, confermando dunque anche una consonanza tra le due sponde del Tevere che c'è su diversi temi, soprattutto etici. L'intelligenza artificiale è al centro delle attenzioni di questo pontificato, nella consapevolezza che è una grande opportunità, dalla sanità alla formazione, ma anche un passaggio che va governato. Tra i 'pionieri' c'è mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che dal 2020 sta coinvolgendo leader religiosi, grandi aziende, atenei di tutto il mondo, nella sottoscrizione di questa 'carta', la Rome Call, che vuole essere una cornice valoriale per l'applicazione delle nuove tecnologie. "Noi abbiamo portato avanti un movimento dal basso, ora il Papa al G7 parlerà ai governi", dice Paglia ricordando come Francesco sia "sceso in campo in prima persona", dedicando all'intelligenza artificiale due dei più importanti documenti di quest'anno, il Messaggio per la Pace del primo gennaio e il Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni sociali.

Il Papa nei giorni scorsi aveva anche incontrato il ceo di Cisco, Chuck Robbins, e aveva apprezzato l'impegno per l'aiuto nella formazione dei detenuti. "E' per loro come una finestra aperta sul futuro", aveva detto Francesco in quella occasione. AI dunque per aiutare i più fragili e non per manipolare le coscienze o per distruggere. E' emblematico che la prossima tappa della Rome Call sarà a luglio in Giappone, ad Hiroshima, dove verrà fatta propria anche dai leader delle religioni orientali, dopo essere stata firmata dai capi delle religioni abramitiche (cristiani, ebrei, musulmani).

Padre Paolo Benanti, consigliere del Papa sull'AI, docente della Gregoriana e membro del Comitato IA presso le Nazioni Unite, e presidente della Commissione sull'intelligenza artificiale a Palazzo Chigi, ha dichiarato all'ANSA: "In un momento in cui la complessità dello scenario, legato all'evoluzione tecnologica, mostra che non c'è un tipo di conoscenza che da sola risolve tutti i problemi, la Rome Call for AI Ethics, il documento del Vaticano che chiede l'applicazione dei principi dell'etica all'intelligenza artificiale, mostra la sapienza delle religioni sul tema, affinché si possa assicurare un domani all'umanità di pace e prosperità. In questo contesto la partecipazione del Papa al G7 in Puglia è di grande rilevanza".

Per il Prefetto del Dicastero vaticano per la Comunicazione Paolo Ruffini: "Forse i grandi della Terra hanno bisogno di capire che siamo tutti piccoli perché il destino lo costruiremo insieme, solo insieme costruiremo un mondo migliore. E questo il Papa lo ripete continuamente. Il cuore che manca alle macchine, lo mette l'uomo", ha aggiunto. Dalla politica italiana il plauso di Michela Biancofiore, che definisce l'invito di Meloni al Papa "una lungimirante iniziativa".

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha commentato l'annuncio: “Con grande gioia abbiamo accolto la notizia che Papa Francesco sarà presente in Puglia in occasione del G7. La sua visione alta delle cose, la sua capacità di analisi del presente, il suo incessante impegno per la costruzione di pace, la sua profondità nel saper arrivare dritto al cuore delle persone offriranno un contributo fondamentale al dibattito internazionale. Per noi tutti sarà un'occasione importantissima di riflessione, dialogo tra popoli e crescita collettiva”.

