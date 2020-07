Fratelli d’Italia, Gemmato e Distaso nominati nuovi commissari in Puglia

Saranno Marcello Gemmato e Antonio Distaso a guidare Fratelli d'Italia in Puglia fino a nuove disposizioni. La nomina è arrivata dal presidente Giorgia Meloni che ha affidato a Gemmato - commissario - e a Distaso -vice commissario - l'incarico al posto di Francesco Ventola e Erio Congedo, rispettivamente vice e coordinatore regionale di FdI, impegnati nella competizione elettorale regionale di settembre.

"Ringraziamo Giorgia Meloni per la fiducia accordataci, nominandoci commissario e vice regionale del partito in Puglia", commentano Gemmato e Distaso, "Daremo il massimo per fare in modo che Fratelli d'Italia confermi gli ottimi risultati raggiunti alle scorse europee, cercando di migliorare l’ottima performance raggiunta".

"Ancor più importante - aggiungono i neo commissari - sarà cambiare il governo regionale a guida PD di Michele Emiliano riportando Raffaele Fitto, persona seria e competente, alla guida della regione più bella del mondo. Un abbraccio ed un grazie - concludono - ad Erio Congedo e Francesco Ventola, impegnati in prima persona nella sfida elettorale".

