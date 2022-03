Furto a San Nicola, Bari Vecchia si mobilita: uno sfregio vergognoso!

C'è chi sottolinea l'intensificarsi di misure e preparativi attorno alla Colonne Infame a Piazza Mercantile a Bari Vecchia, in vsta dell'individuazione del o dei malviventi che hanno osato e arrecato "lo sfregio" a tutta la città, violando la teca di San Nicola in Basilica e rubando l'anello, il libro, le sfere d'oro dalle mani del Santo Patrono e le offerte dalle cassete di raccolta.

A meno che ladri e bottino non siano già salpati alle prime luci dell'alba - anticipando la scoperta dell'patto sacrilego e il consegiente allarme - il rischio di finire alla gogna pubblica, prm'ancora di essere assicurati alla giustiza, è piuttosto alto e direi alquanto auspicato. Un tempo si sperava nella prodigalità di San Nicola, oggi in tempo di "selfie" fanno bancomat e si servono da soli!

San Nicola fanciulleGuarda la gallery

L'ipotesi è che gli esecutori del furto si siano lasciati rinchiudere nella Basilica, per agire indisturbati durante la notte,. A tal proposito le indagini sono in corso, mentre durante la Conferenza Stampa di presentazione del Bif&st al Teatro Kursaal, è stato proposto di aprire il Festival Internazionale del Cinema a Bari - o in alternativa in uno degli eventi previsti per il FUORI-Bif&st a cura del Comune - con la proiezione del film di Dino Risi "Operazione San Gennaro" con Nino Manfredi e Totò, perchè sia ulteriormente stimolato lo slancio solidale a Bari Vecchia, per l'onta subita e il recupero della 'preziosa' refurtiva.

Manfredi7 (1)Guarda la gallery

"Stamattina Bari si è svegliata con una notizia che mai avremmo voluto sentire, né commentare ha detto il sindaco Antonio Decaro - qualcuno stanotte è entrato nella Basilica di San Nicola e ha rubato alcuni oggetti sacri dalla statua del santo patrono. Un atto sacrilego e fortemente offensivo per la comunità di fedeli e devoti nicolaiani e per la città di Bari".

Russi San NicolaGuarda la gallery

"Aver sottratto i simboli più evocativi della vita e della missione del vescovo di Myra - ha sottolineato Decaro - significa aver ferito profondamente la città. Spero che l'autore di questo gesto meschino e inqualificabile si penta presto e che riconsegni ai padri domenicani quanto sottratto".

"Perché non ci può essere nessuna giustificazione - ha concluso il sindaco - per rubare nel luogo che custodisce la vita e la storia di tutti noi".

(gelormini@gmail.com)