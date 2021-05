Futuro d'Autore - Progetto FARE In scena: story-telling e teatro

Futuro d’Autore Progetto FARE: procede a ritmo serrato il ciclo di iniziative, organizzato insieme a Sinergia, Social Lab e la collaborazione dell’Associazione teatrale Senza Piume, nell’ambito del percorso di storytelling e teatro, per l’azione “Workshop in Community”: appuntamenti animati dagli studenti di 3 delle scuole coinvolte nel comprensorio barese, per combattera la povertà educativa.

Al centro del ciclo, una serie di “Lezioni aperte”, in cui i ragazzi “attori” portano in scena una “storia di oppressione”, creata da loro stessi e centrata sui temi che più li colpiscono e coinvolgono: dalla devianza minorile alla discriminazione. Ispirandosi alle modalità di teatro forum, i ragazzi riescono a fare in modo che gli “spett-attori” interagiscano proponendo possibili evoluzioni/soluzioni alle storie stesse.

L’attività è anche una occasione per riflettere e per stimolare lo scambio di idee e proposte sui temi della devianza giovanile, della violenza, della discriminazione e della dispersione scolastica.

In funzione delle restrizioni dovute al Covid, gli eventi si sono svolti e continueranno a svolgersi in modalità virtuale, seguendo il calendario programmato:

23 aprile - Liceo Classico e Scientifico "M. Spinelli", Giovinazzo (Ba) - Insieme e Distanti: 50 persone a raccontare una storia in divenire, una storia di conflitto, esclusione e discriminazione, che ha portato in scena incontro, apertura e integrazione.

28 aprile - ITC “Vitale Giordano”, Bitonto (Ba) - Secondo e partecipatissimo #workshopincommunity animato dai ragazzi e dalle ragazze che hanno portato in scena una bellissima riflessione sul conflitto e sulle possibili strade e soluzioni. #ciòchesipuòimparare è una storia che parla di violenza, rapporti recisi e punizioni ... ma che racconta vicinanza, amicizia e aiuto.

17 maggio - ITC “Vitale Giordano”, Bitonto (Ba) - Si continua sul percorso tracciato lungo la frontiera del conflitto, alla ricerca di soluzioni e creatività.

Fare di necessità virtù, ripete un antico adagio popolare, per cui le restrizioni dettate dalla pandemia, hanno creato un’opportunità propizia, per consentire la partecipazione di operatori, professionisti, insegnanti e di una nutrita rappresentanza di ragazzi, sia coinvolti nel progetto dai partner privati, sia provenienti delle Scuole di Bari, Giovinazzo e Bitonto.

