'G. Lisa' Foggia, Lumiwings annuncia riduzione voli su Milano

L'annuncio della riduzione voli Lumiwings da Foggia per e da Milano riaccende antiche diffidenze, niente affatto attenuate dalle rassicurazioni della compagnia aerea greca che comunica ai passeggeri: "Le cancellazioni programmate nei mesi invernali da/perl’aeroporto Gino Lisa di Foggia sono precauzionali e rispondono a una diminuzione normale del traffico aereo in questa stagione".

"Durante il periodo natalizio - sottolineano da Lumiwings - confermiamo che i voli saranno regolarmente operativi per soddisfare l'importante domanda da parte dei passeggeri. Il nostro impegno è garantire un servizio affidabile e puntuale, confermando la nostra dedizione a fornire opzioni di viaggio ottimali anche in funzione della domanda, come ad esempio portando nel periodo invernale, rispetto allo scorso anno, da 4 a 5 le frequenze settimanali da/per Milano".

Non ci sta la senatrice Annamaria Fallucchi di Fratelli d'Italia: "Aeroporto Foggia "Gino Lisa", cronaca di una morte annunciata. In queste ore campeggia su tutti i giornali locali e nazionali la notizia che vedrebbe Lumiwings intenzionata a tagliare fino a marzo quei già pochi voli utili attualmente previsti per la tratta Milano-Foggia".

"Solo poche settimane fa - sottolinea Fallucchi - il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ha annunciato che dopo aver restituito a Foggia il ‘suo’ aeroporto - ‘il nostro obiettivo non è fare le cose di fretta’ ha sostenuto, testualmente, sempre nella stessa conferenza stampa - lo farà crescere ‘con calma’."

"Ma quale calma? Cosa devo aspettare ancora i foggiani? Tanto più alla luce del rischio di una riduzione dei voli della Lumiwings, bisogna intervenire con tempestività e le parole servono poco, quello che contano sono i fatti. Sono anni che i cittadini chiedono che il Gino Lisa, uno scalo che di fatto serve tre regioni, diventi un aeroporto strutturato. Le infrastrutture sono un volano per crescita economica di un territorio, senza contare che vedersi garantita la possibilità di muoversi agevolmente è un diritto dei cittadini, non una gentile concessione".

"Credo che ormai possiamo ritenere acclarato che ai vertici della Regione Puglia e ad alcuni politici del territorio non interessa che Foggia possa avere reali opportunità di sviluppo, preferendo relegare la città e la sua provincia a fanalino di coda della regione e, magari, dell’intera Italia. Ma non stanno facendo bene i conti, perché non glielo permetteremo. Ho già chiesto un incontro al viceministro ai Trasporti, Galeazzo Bignami, per fare il punto della situazione".

