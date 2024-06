G7, il generale Figliuolo a Bari: Brigata Pinerolo e controllo territorio

“Dopo l’impegno comune durante l'emergenza Covid, mi ha commosso rivedere di persona il generale Figliuolo. E mi fa piacere che siamo di nuovo al lavoro insieme, attraverso una delle realtà di cui la Puglia è più orgogliosa: la Brigata Pinerolo, la quale ha messo a disposizione delle forze di polizia e dell'ordine pubblico il suo dispositivo militare, a fini di prevenzione di qualunque di emergenza”.

Emiliano e Figliuolo - Brigata Pinerolo (4)Guarda la gallery

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al termine della visita alla sala operativa nel Comando Brigata Meccanizzata Pinerolo a Bari con il generale Francesco Paolo Figliuolo, comandante operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa e a capo delle operazioni a supporto delle forze di polizia per il G7 che si svolgerà in Puglia dal 13 al 15 giugno prossimi. All’incontro hanno partecipato anche il prefetto di Bari Francesco Russo e il generale Paolo Sandri, comandante della Brigata Pinerolo.

“È stato straordinario - ha aggiunto il presidente Emiliano - verificare il livello raggiunto nella formazione, in quello che definisco per semplicità il soldato elettronico. L’analisi dei dati, il controllo meticoloso del territorio con strumenti tecnologici, rappresentano la specialità della Brigata. Tutto viene assolutamente rivisto e ritrasmesso al comandante in capo che ancora una volta è il generale Figliuolo, il quale ha la disponibilità di intervenire con la sua task force sulla base delle indicazioni delle autorità di pubblica sicurezza laddove si renderà necessario”.

Per il generale Figliuolo: “E' stato un piacere aver incontrato il presidente della Regione Puglia e il prefetto di Bari, ma soprattutto essere qui presso il comando della Brigata Pinerolo che durante il G7 rappresenta il comando di componente terrestre che insieme alle componenti della Marina e dell’Aeronautica Militare dipendono direttamente dal comando operativo di vertice interforze. Abbiamo potuto toccare con mano il livello di dettaglio e di grande professionalità messe in campo. In questi giorni si sta testando tutto il dispositivo e soprattutto ho notato la perfetta integrazione fra la componente militare e le forze di polizia”.

Brigata Pinerolo (6)Guarda la gallery

“Approfitto dell’occasione - ha concluso Figliuolo - per ringraziare il presidente della Regione per come si sono ben integrate per soddisfare tutte le esigenze la sanità militare e la sanità regionale. Questo è molto importante, soprattutto in termini di prevenzione”.

(gelormini@gmail.com)