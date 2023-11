G7, la Puglia al centro del mondo: a Borgo Egnazia dal 12 al 15 giugno

Giorgia Meloni conferma le anticipazioni sul G7 in Puglia e Raffaele Fitto commenta: “Dal 13 al 15 giugno prossimi la Puglia sarà al centro del mondo politico-economico ospitando il G7 a Borgo Egnazia, nella Valle d'Itria. Ma tutta l'Italia sarà protagonista con eventi e tavoli settoriali che si terranno in altre regioni. Sarà una grande occasione per tutti!”.

Il ministro del Sud, Pnrr, Politiche di Coesione e Affari regionali - nel sottolineare la scelta del Resort esclusivo, immerso nelle campagne di Savelletri di Fasano, anche per ragioni logistiche e di estrema sicurezza, ricorda anche che agli incontri top in Puglia, faranno da corollario una serie di appuntamenti anche in altre regioni e località italiane.

"Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 perché storicamente ha svolto la funzione di ponte - aveva dichiarato Giorgia Meloni in occasione del primo annuncio - anche papa Francesco l'ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra Oriente e Occidente".

Pertanto, la Valle d’Itria avrà il compito di fare da cornice unica e prestigiosa al consesso internazionale, durante la Presidenza italiana del G7, e a Borgo Egnazia - che ha ospitato negli anni anche Madonna (stregata dalla Puglia tanto da festeggiarci anche il suo compleanno) e l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger - l’onore di vedersi affidato il confronto con i rigidi e gli ineludibili profili di riservatezza e di sicurezza non solo organizzativa.

