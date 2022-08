Gallipoli, febbre 'virale' sui social: il Sindaco denuncia il danno immagine

Sembra non esserci pace per Gallipoli, la perla del Salento, che dà l’impressione di pagare una sorta di pena del contrappasso, dopo essere diventata la meta più gettonata dai giovani della ‘movida italica’ d’ogni provenienza e che oggi vede compromessa la sua immagine di destinazione regina delle vacanze proprio da quei giovani che hanno segnato le fortune.

Da qualche giorno una strana febbre colpisce e si diffonde nella fascia più giovane dei suoi vacanzieri e data la loro familiarità con i social essa è diventata ‘virale’ - il termine pare cadere a pennello - creando allarmismi e diffondendo inquietudini e perplessità, dato che per le autorità sanitarie locali “Non esistono casi né virus misteriosi”.

Pertanto, il sindaco della città Stefano Minerva ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di Lecce, per il danno d’immagine provocato a Gallipoli: meta turistica estiva d’eccellenza per il Salento.

Il sindaco esclude l'esistenza di un nuovo virus nel loro mare e non apprezza il proliferare di video lesivi: “È assurdo che quella che a tutti gli effetti è una bufala, sia diventata una notizia - spiega Minerva - non c'è nessun allarme. Le nostre acque sono pulite, sono tra le più sicure. Non c'è nessun inquinamento, come si evince anche dai recenti campionamenti fatti anche nella zona del depuratore”.

Intanto, sui social si moltiplicano le denunce dei giovani turisti che denunciano sintomi simili al Covid, ma del tutto negativi alla prova tampone. C'è chi dà la colpa all'acqua del mare, ma non si capisce il perché della parzialità dei soggetti colpiti, abbinata alle analisi che comunque smentiscono l'ipotesi.

