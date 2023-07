'Game Over' in corso a Foggia la più vasta operazione antimafia di sempre

Una vasta operazione antimafia è in corso da questa notte a Foggia e provincia, dove i carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 82 persone tra vertici, affiliati e contigui della cosiddetta società foggiana.

Le ordinanze vengono eseguite anche in altre regioni d'Italia. Nel corso dell'operazione, convenzionalmente denominata 'Game Over', i carabinieri hanno sequestrato armi e droga. Si tratta della più vasta operazione antimafia di sempre a Foggia.

Risultano circa 500 i militari dell’Arma dei Carabinieri impegnati nell'operazione eseguita dopo una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il supporto dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nei confronti di svariate decine di soggetti di vertice, affiliati e contigui alla violenta organizzazione criminale di matrice mafiosa nota come 'Società foggiana'.

Arresti e perquisizioni sono in corso, non solo in Capitanata, I dettagli dell’operazione, tuttora in atto, verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, fissata per le 11,00 di oggi, presso gli uffici della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, alla presenza altresì del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, dott. Giovanni Melillo, dei Magistrati della Dda di Bari e dei vertici dell’Arma dei Carabinieri.

Molti dei destinatari delle ordinanze sono già detenuti. Tra i reati contestati, il traffico di stupefacenti.