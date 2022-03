Gargano, muore Luigi Turco artefice del 'Datterino salsato di Lesina'

La Puglia agricola ed innovativa perde uno dei suoi protagonisti più appassionati. Luigi Turco, 57 anni, un amore sconfinato per la terra, un piglio imprenditoriale dal taglio innovativo, l’artefice di un prodotto identitario della Puglia garganica: “il Datterino salsato di Lesina”.

Una vita ricca di affetto e dedizione per la famiglia - che avevo avuto il privilegio di accogliere e accompagnare sin dai primi passi. quelli del viaggio di nozze su un atollo delle Maldive - e per l’azienda sviluppata sulle rive del lago salmastro di Lesina "Agricola Turco", interrotta dallo schianto fatale provocato dal maledetto incrocio con un branco di cinghiali.

Il tragico impatto è avvenuto in agro di San Nicandro Garganico, poco dopo la mezzanotte e mezza, lungo la Statale 693, all'altezza dello svincolo per San Nicola. Turco viaggiava solo in auto, la Fiat Panda si è ribaltata, terminando la corsa contro la vicina parete rocciosa. Nulla da fare per l'imprenditore agricolo, che: è morto sul colpo. Sul posto, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

(gelormini@gmail.com)