'Gelesis' la start-up pugliese quotata in borsa a New York

Il Presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, si è congratulato con Gelesis: la start up pugliese, che produce un dispositivo medico per contrastare il sovrappeso e l’obesità. Gelesis è diventata una multinazionale farmaceutica grazie alla partnerhip con la Pure Tech Health PLC.

“Un importante traguardo per l’azienda salentina Gelesis, - ha dichiarato Fontana - che ha fatto il suo esordio a Wall Street, quotandosi nella più prestigiosa borsa del mondo. Un grande motivo di orgoglio per la nostra Puglia”.

L’azienda pugliese ha una sede a Boston e, credendo fermamente nelle possibilità del nostro territorio, ha mantenuto la produzione e gran parte delle attività di ricerca e sviluppo a Calimera, investendo anche in una nuova struttura a Surbo.

“La quotazione in borsa è uno strumento strategico - ha affermato il Presidente Fontana - per generare crescita e creare valore e benessere, rafforzando la credibilità e visibilità delle aziende e del suo territorio. La Gelesis ha raggiunto questo obiettivo grazie all’intuizione e alla lungimiranza del professor Alessandro Sannino, docente dell’Università del Salento che ha ideato la pillola, e al lavoro di tanti giovani ricercatori. Queste storie di successo testimoniano come sia di fondamentale importanza per le nostre aziende e per l’intera regione continuare ad investire nel capitale umano e nella sua formazione”.