Gemmato (FdI) interroga il ministro Speranza su code ambulanze al Riuniti-FG

Marcello Gemmato, segretario commissione Sanità alla Camera dei Deputati e responsabile nazionale Dipartimento Sanità di Fratelli d'Italia, ha presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda ambulanze in coda al Policlinico Riuniti di Foggia.

"Ho appreso da fonti di stampa della difficoltà, a Foggia, nella gestione dei pazienti contagiati dal Covid-19 - scrive in una nota diffusa Gemmato - in particolare, il caso delle ambulanze al Policlinico Riuniti di Foggia, che sono rimaste bloccate, in fila, con a bordo sospetti pazienti positivi al virus".

"Per questo ho interrogato il ministro Roberto Speranza - ha precisato Gemmato - per sapere se tutte le strutture sanitarie pubbliche che si occupano di gestire e curare pazienti contagiati dal virus SARS-COV-2 e i casi sospetti siano tutte concretamente dotate di mezzi e personale sanitario a tutti i livelli per svolgere adeguatamente il proprio lavoro, quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, affinché, nel corso dell'emergenza sanitaria in atto, siano garantiti sufficienti posti letto in tutti i reparti di terapia intensiva delle strutture sanitarie pubbliche, nonché un numero sufficiente di mezzi, di medici specialisti e di operatori sanitari formati adeguatamente per le cure dei pazienti affetti da Covid-19".

Sul tema c'era già stato un intervento anche del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Giannicola De Leonardis, che in altra nota dichiarava: "Terminata la campagna elettorale, l'annunciata - da tutti gli addetti ai lavori - seconda ondata della pandemia Covid-19 ha messo inesorabilmente a nudo tutti i limiti e carenze della politica regionale in materia di sanità pubblica. Sia di programmazione e pianificazione, che di risposte tempestive alle emergenze, nell'immediato e con un orizzonte temporale più ampio. Con la coppia Emiliano-Lopalco che continua quotidianamente a presenziare i salotti televisivi e a imperversare nei talk show più popolari, mantenendo un profilo nazionale e di natura generica mentre a Lucera il pronto soccorso dell'ospedale Lastaria, prezioso riferimento per la comunità dei Monti Dauni, viene chiuso".

"Per non parlare - aggiungeva De Leonardis - del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti, che presenta una lunga coda di ambulanze: diventate dei parcheggi temporanei per persone in attesa del vero ingresso nel policlinico hub più importante della provincia di Foggia. Mentre aumentano i contagi nei reparti".

"Dove sono finiti il presidente e il neo assessore alla sanità? Che fine hanno fatto la riorganizzazione dei reparti, l'assunzione e la formazione di nuovo personale, l'apertura di nuove strutture dedicate, l'allestimento dei nuovi posti letto da destinare ai pazienti Covid, la promessa di non paralizzare nuovamente la sanità ordinaria, il potenziamento della medicina territoriale attraverso la fornitura dei DPI ai medici di base ancora e sempre lasciati soli nella tempesta, i macchinari in grado di eseguire tamponi in numero ben maggiore rispetto a quelli in dotazione?"

"Il Covid-19 non può e non deve diventare un alibi per nascondere qualsiasi impreparazione - incalza De Leonardis - e nessuna improvvisazione può essere più tollerata, soprattutto da chi ricopre la responsabilità istituzionale - per sua scelta gratificata dal consenso elettorale - di affrontare e risolvere problemi ed emergenze gravissime, e non contribuire ad alimentarle. E dovrebbe avrebbe il quadro della situazione non in astratto, ma attraverso la conoscenza diretta, e il contatto diretto con dirigenti, operatori, strutture che non sia una passerella pre-elettorale".

(gelormini@gmail.com)