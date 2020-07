Giannini e Rospi sulla SS 275 Maglie - Santa Maria di Leuca

Con una nota diffusa l’assessore alle Infrastrutture della Regione Puglia, Giovanni Giannini, è intervenuto sul completamento della SS275 Maglie - Santa Maria di Leuca in Salento.

“E’ il momento di chiudere definitivamente la vicenda della SS 275 Maglie-Santa Maria di Leuca e per questo è stata inoltrata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formale richiesta di finanziamento per 124 milioni di euro in (in allegato la richiesta inviata) necessari alla realizzazione del secondo lotto il cui valore complessivo ammonta € 167.000.000. A integrazione della somma richiesta - ha sottolineato Giannini - andranno le economie generate sullo stanziamento iniziale di 288 milioni, già disponibile, poiché il costo complessivo del primo lotto è risultato di € 244.020.252,52”.

“Relativamente al primo lotto - ha precisato l’Assessore - ANAS ha terminato la progettazione definitiva e, dopo aver acquisito il parere del Consiglio Superiore dei LLPP, appena rilasciato, si è in attesa del pronunciamento del Ministero dell’Ambiente e del MIT, per poi avviare le fasi operative dell’opera. Per il secondo lotto tutti i Comuni interessati hanno condiviso il tracciato finale, individuato con una particolare attenzione a limitare l’impatto ambientale, motivo per cui ci si aspetta un iter approvativo senza intoppi puntuali. Poi naturalmente anche questo lotto dovrà seguire l’iter dei pareri degli organi deputati a rilasciare i dovuti nulla osta”.

“Al di là e al di sopra di qualsivoglia polemica inutile e strumentale - ha concluso Giannini - sono servite, e continueranno a essere necessarie, iniziative concrete ed efficaci sinergie per raggiungere l’obiettivo finale: realizzare un’infrastruttura importante per la sicurezza dei cittadini e per il rilancio delle attività economico-produttive e turistiche”.

Sull’argomento si è espresso anche il deputato appulo-lucano Gianluca Rospi di Popolo Protagonista: "Quest’arteria importante per il Salento da fonti Anas risulta che dovrebbe essere appaltata entro il 2021 e che Anas sta predisponendo la documentazione progettuale per i pareri del ministero dell’Ambiente e dei Beni Culturali, di cui è prevista la consegna per ottobre 2020. Al termine di tutte le procedure autorizzative - ha ribadito Rospi - il Mit trasmetterà al Cipe la documentazione necessaria al fine dell’approvazione da parte dello stesso comitato. A seguito di tale approvazione, Anas provvederà allo sviluppo del progetto esecutivo, per il quale è stata già aggiudicata la gara e si è in fase di stipula del contratto”.

“Considerata la complessità dell'iter – ha concluso e suggerito Gianluca Rospi - c’è bisogno di tempo e per accelerare il tutto sarebbe utile un Commissario. Soprattutto adesso che la Regione ha stanziato dei fondi aggiuntivi".

