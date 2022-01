Giochi del Mediterraneo Taranto2026 incontro con i sindaci jonico-tarantini

Nell’ambito delle attività preparatorie per la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto2026, nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, parteciperanno all’incontro con i sindaci dell’Area jonico-tarantina per parlare della grande kermesse sportiva che porterà in Puglia gli atleti di 26 Paesi del Mediterraneo. L’incontro sarà occasione per presentare lo stato dei lavori in corso e per approfondire le ricadute economiche che un evento di tale portata potrebbe generare sul territorio che lo ospita.

La giornata sarà divisa in due parti: dalle ore 15.00 alle 17.00 interverranno il Commissario prefettizio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Presidente CONI, Giovanni Malagò, l’Assessore regionale allo Sport, Raffaele Piemontese, il Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Davide Tizzano, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia, Rinaldo Melucci. Quindi si procederà all'avvio ufficiale del portale web dedicato ai Giochi taranto-2026.it.

Taranto7 (1)Guarda la gallery

Il Direttore di "Taranto 2026" Elio Sannicandro presenterà, inoltre, il Masterplan degli impianti sportivi e il piano di avvicinamento 2022-2026. L’Assessore regionale allo Sport Raffaele Piemontese esporrà il Piano regionale dell’impiantistica sportiva.

La seconda sessione, con inizio alle ore 17.00, verterà sulle ricadute economiche degli eventi sportivi, con la presentazione di uno studio promosso da ASSET Puglia, PugliaPromozione e dal Centro TIRES - UniBa condotto da Luca Petruzzellis e Alessandro Rubino di UniBa, Marco Visentin, Università di Bologna, Luigi Piper, Università del Salento. Seguiranno alcuni interventi programmati sul tema.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Puglia e sui canali Facebook della pagina del talab@ laboratoriourbanotaranto.

(gelormini@gmail.com)