"Gioiella" per il Progetto Canudo e la valorizzazione delle sette arti

La volontà di supportare il territorio locale e sostenere iniziative di grande valore culturale sono una prerogativa del Gruppo Gioiella, costantemente impegnata a perseguire obiettivi che coniugano il beneficio economico dell’impresa con il beneficio sociale.

In coerenza con tale indirizzo, il Gruppo Gioiella - realtà di riferimento del comparto lattiero caseario italiano, con sede a Gioia del Colle (Ba), il paese della mozzarella DOP, con oltre 70 anni di storia, tradizione e qualità - ha scelto un percorso di crescita virtuoso del proprio business facendosi portavoce di iniziative di grande valore sociale e culturale.

In questa direzione si pone la partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore LICEI “CANUDO-MARONE” ITI “GALILEI” che nel centenario della morte del celebre intellettuale Ricciotto Canudo, nato a Gioia del Colle e al quale è titolato l’istituto (le Barisien che ebbe il merito di credere nel cinema come settima arte), ha promosso il progetto “Canudo e la valorizzazione delle sette arti”, finanziato dalla Regione Puglia, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, del Comune di Gioia del Colle e dall’Apulia Film Commission.

In questo cammino nell’arte totale, il progetto ha ripercorso la visione canudiana della poesia, della pittura, della scultura, della musica, della danza, dell’architettura e del cinema; un percorso progettuale multiprospettico nel quale la ricerca storico-documentale, la produzione creativa e l’elaborazione critica trovano spazio in occasione degli eventi previsti, a partire dal mese di maggio sino a novembre.

Dopo gli incontri di giugno, i prossimi appuntamenti si concentreranno a luglio con una settimana dedicata alla kermesse cinematografica presso la Masseria Canale a Gioia del Colle (La La Land - 2016, Damien Chazelle; 30/06/23 h.19.30 Mulloland Drive, 2001, David Lynch; 04/07/23 h.19.30 Lola corre – 1998, Tom Tykwer).

Ad ottobre 2023, presso il Chiostro del Comune di Gioia del Colle, con la cerimonia di premiazione del concorso “Sintesi d’arte...in corto”, focalizzato su brevi cortometraggi a tema che saranno premiati da un noto regista internazionale, destinato distintamente alla categoria scuole italiane ed alla categoria scuole internazionali per studenti di età compresa tra i 14 e 19 anni.

Infine, a novembre 2013, presso il Teatro Rossini di Gioia del Colle, ci sarà la presentazione del volume “Canudo e la valorizzazione delle sette arti” in forma multimodale, sintesi d’arte del progetto realizzato.

“Siamo davvero onorati di aver sostenuto il progetto 'Canudo e la valorizzazione delle sette arti' insieme all’Istituto Galilei di Gioia del Colle e ci auguriamo che questa sinergia possa sensibilizzare il territorio, gli enti e le organizzazioni sull’ importanza di supportare tali iniziative, veicolando conoscenza, cultura e bellezza a partire dalle nuove generazioni” ha dichiarato Antonio Notarnicola, Direttore Generale del Gruppo Gioiella.

