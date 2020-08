Giorgia Meloni (Fd’I) a Bari: ‘Le mascherine non diventino bavagli’

Giorgia Meloni a Bari in occasione della presentazione della lista di Fratelli d’Italia, per le Regionali pugliesi col sostegno a Raffaele Fitto nella corsa per la Presidenza della Regione Puglia, ha incontrato i candidati e i simpatizzanti a Largo Giannella sul lungomare di Bari e dal palco ha dichiarato: "Sono molto ottimista, penso che i pugliesi sceglieranno chi ha dimostrato amore per la propria terra. I pugliesi sceglieranno la competenza”.

Ai microfoni della stampa, qualche minuto prima ha ribadito: “La Regione Puglia è diventata un assumificio di amici e parenti con la moltiplicazione delle agenzie che servivano a moltiplicare le assunzioni di più gente possibile e comprare così il suo consenso”.

Da Giorgia Meloni anche un paio di battute sui riflessi nazionali del voto regionale e sull’ipotesi di rinvio delle elezioni causa Covid: "Il risultato della Puglia a livello nazionale penso che avrà un grande peso, per questo il nostro impegno per la vittoria del centrodestra è più convinto. E per questo, ribadiamo che rispettare le regole non vuol dire che accetteremo che le mascherine diventino bavagli. L'Italia è l'unica nazione d'Europa che ha prorogato lo stato d'emergenza. Abbiamo un governo che ha bisogno della paura. Ancora oggi siamo qui alla riapertura delle scuole e nessuno sa come aprirle in sicurezza. In Italia, tra l'altro, tutte le scuse sono buone per non votare. Noi il 20 e il 21 settembre voteremo e daremo la possibilità ai pugliesi di esprimere un giudizio su Michele Emiliano e Giuseppe Conte e ci diranno cosa pensano".

Nel suo intervento Raffaele Fitto ha sottolineato: "Rivolgo un ringraziamento a tutti i partiti e ai candidati delle cinque liste a supporto della mia candidatura. Noi non abbiamo presenze di fratelli e sorelle in più province per far vedere che c'erano molti candidati. La peggior calamità naturale per la Puglia non è stata né la xylella né il Covid, è stata la Giunta Emiliano”.

E prima di lui Marcello Gemmato, introducendo i due leader, aveva dichiarato: Vogliamo che il governo commissari la regione per la gestione del Covid. L'ultimo sondaggio dà Fitto 6 punti avanti. Il centrodestra è unito, il centrosinistra ha 4 posizioni diverse". La presentazione della lista Fd'I è stata curata da Filippo Melchiorre

