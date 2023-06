Giornata Mondiale dell’Ambiente, ‘Recuperi Pugliesi’ info-point a Torre Quetta

Alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che sarà celebrata lunedì 5 giugno, la Recuperi Pugliesi, società al servizio dell’ecologia, con sedi a Bari e Modugno, fornitore del servizio di raccolta differenziata del vetro e della carta del Comune di Bari, allestirà sabato 3 giugno (dalle ore 16 alle ore 20.30) e domenica 4 giugno (dalle ore 10.00 alle ore 20.30) un info point nel ‘cuore’ di Torre Quetta, la più grande spiaggia libera attrezzata del capoluogo pugliese.

Realizzata in collaborazione con il Comune di Bari - Assessorato alla Qualità della Vita, il Gruppo IdeAzione – Ente gestore di Torre Quetta, Assomozziconi e Alesina Adv, l’iniziativa intende abbracciare totalmente gli obiettivi della Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ovvero individuare nuove modalità e idee per preservare l’ecosistema naturale in cui viviamo.

All’inaugurazione dell’info point, fissata per le ore 16 di sabato 3 giugno interverranno: Pietro Petruzzelli - assessore alla Qualità della Vita del Comune di Bari, Christian Calabrese - amministratore unico del Gruppo IdeaAzione, ente gestore di Torre Quetta; Vincenzo Schino - direttore tecnico della Recuperi Pugliesi; Mino Dileo e Adriano Fasano - responsabili dell’Area Commerciale della Recuperi Pugliesi.

Durante la due giorni, hostess, professionalmente formate, distribuiranno un pieghevole stampato su carta riciclabile contenente alcuni utili consigli per rispettare l’ambiente quando si è casa, al lavoro o in riva al mare. Prevista anche la distribuzione di gadget ecologici come matite, temperamatite e quaderni.

D’intesa con Assomozziconi, agli ospiti fumatori di Torre Quetta sarà donato AMIkko, il posacenere portatile, poco ingombrante e utile per il contenimento dei mozziconi. Realizzato in materiale totalmente riciclabile AMIkko è ignifugo, riutilizzabile e può contenere sino a una decina di mozziconi senza rilasciare odore o sporcare.

