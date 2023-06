Giovanni Gorgoni AReSS Puglia rieletto presidente di EUREGHA

Il direttore generale di AReSS Puglia Giovanni Gorgoni è stato rieletto presidente del network europeo delle autorità sanitarie e regionali locali EUREGHA (European Regional and Local Health Authorities). La notizia giunge al termine dell’assemblea generale dell’organizzazione che, nella località svedese di Linköping, si è riunita per rinnovare il proprio consiglio amministrativo.

Aress Euregha (2)Guarda la gallery

Gorgoni sarà coadiuvato dai due vicepresidenti Petra Dannapfel dalla regione Östergötland (Svezia) e Markus Klamminger dalla regione Niederösterreich (Austria) e dalla tesoriera Andrea Pavlickova dalla Scozia (UK). Completano l’Executive Board Solvejg Wallyn (Fiandre, Belgio), Maurizia Rolli (Emilia-Romagna, Italia) e Emma Spears (Wales, UK).

Da oltre dieci anni, EUREGHA rappresenta il punto di vista e di azione delle realtà locali a livello europeo sui temi della sanità, attraverso interventi di sollecito istituzionale presso gli apparati dell’UE, supporto preliminare e in corso d’opera agli iter normativi europei, ricognizione e diffusione di buone pratiche, innovazione attiva attraverso la partecipazione ai progetti europei.

Nel corso degli anni, il network ha consolidato la propria capacità di presidiare i rapporti con la politica europea e si è fatto ponte tra gli indirizzi comunitari e le esigenze specifiche locali. Da un lato, la confidenza di EUREGHA con i centri decisionali di Bruxelles è testimoniata dall’attività di segretariato e supporto scientifico al Gruppo Interregionale su Salute e Benessere presso il Comitato delle Regioni, organo ufficiale dell’Unione per la rappresentanza delle Regioni europee.

Aress Euregha (4)Guarda la gallery

Dall’altro lato, l’attitudine a mettere in pratica sui territori le politiche europee per la salute si è consolidata attraverso progetti europei che si contraddistinguono per pragmatismo e innovatività delle soluzioni cercate. Si pensi, tra gli altri, a quelli su salute mentale in ambito scolastico, sulle azioni di contrasto alla resistenza vaccinale, sugli interventi operativi di prontezza di azione nelle pandemie, su modelli di presa in carico “comunitaria” dei pazienti oncologici e sugli acquisti per la sanità basati sui risultati di salute più che sulla semplice fornitura di un bene o un servizio.

In occasione del decennale di EUREGHA è stata definita la strategia per il nuovo decennio, che conferma le aree di domanda di salute su cui il network già lavorava - salute mentale, cancro, longevità attiva e sanità transfrontaliera - ma le riconduce in una visione del futuro dei sistemi sanitari fondata su tre chiavi di lettura, le stesse del nuovo mandato di presidenza: value-based healthcare, digital transformation e community building.

Aress Euregha (1)Guarda la gallery

Per la Regione Puglia e per AReSS il nuovo mandato rappresenta la conferma della capacità di presidiare a livello internazionale i temi più innovativi e più urgenti su salute e sociale.

“Una bella notizia per la nostra regione - ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - che attraverso Giovanni Gorgoni, al quale rivolgo i miei auguri per questa prestigiosa rielezione, potrà essere sempre più frontiera d’innovazione anche nel campo della sanità.”

“Si tratta senza dubbio di un successo per la Regione Puglia, che conferma una capacità di programmazione di livello europeo nel settore socio-sanitario".

"L'obiettivo – ha detto Rocco Palese, assessore alla Sanità della Regione Puglia – è quello di mettere a sistema le nostre buone prassi per venire incontro, su scala sia regionale che comunitaria, alla domanda di salute dei cittadini, tutelando le loro specifiche esigenze e priorità nel settore della salute e del sociale comunitario, convinti come siamo che il diritto alla salute sia alla base di tutti i diritti di cittadinanza”.

È proprio di questi ultimi giorni la notizia dell’aggiudicazione all’agenzia pugliese di tre progetti riguardanti rispettivamente oncologia di comunità, misurazione dei risultati di salute riferiti dai pazienti e procurement basato sul valore, che coinvolgeranno partner di altissimo profilo.

Aress Euregha (3)Guarda la gallery

“Pensiamo che il futuro della sanità sia da navigare con tre bussole complementari - ha detto Giovanni Gorgoni - sanità basata sul valore, che significa erogare solo i servizi con la migliore appropriatezza e il più sostenibile costo delle risorse; trasformazione digitale dei processi di cura, facendone la leva più importante per colmare le disuguaglianze di salute e trasformando dalle fondamenta i modelli organizzativi e istituzionali dei sistemi sanitari; salute di comunità, per consentire la migliore cooperazione tra quanti a vario titolo possono popolare un ecosistema del benessere.”

Il prossimo anno si rinnoverà il Parlamento europeo e EUREGHA concentrerà i propri sforzi - prima - per sensibilizzare i candidati e - dopo - per sollecitare gli eletti sulle azioni relativamente a due grandi regolamentazioni in corso di approvazione e che rappresentano pilastri fondamentali della futura Unione Sanitaria Europea: european health data space e pharmaceutical strategy.

(gelormini@gmail.com)