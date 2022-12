Giuseppe Catalano, il tecnico ambito per Bari e per Foggia

Giuseppe Catalano è un ingegnere che insegna alla Sapienza, chiamato da Graziano Delrio - che lo teneva in grande considerazione - ha guidato per sei anni la Struttura tecnica di missione del ministero delle Infrastrutture.

La passione per il basket e le radici sanseverine hanno cementato il rapporto col presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che potrebbe chiamarlo a breve a Bari per affidargli la guida del suo gabinetto - vacante dopo l’elezione in Parlamento di Claudio Stefanazzi - col beneplacito di Giuseppe Conte.

In realtà, c’è chi legge anche un’altra ipotesi in questa manovra di avvicinamento: il consolidamento dell’intesa del Movimento appena costituito dai civici di Emiliano - di cui lui stesso è garante - con i 5Stelle di Conte, per puntare al Palazzo di Città di Foggia, commissariato dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale e gli arresti dell’ex sindaco Franco Landella.

L’attenzione sul fronte dauno, infatti, da tempo è piuttosto larga e le ultime nomine dalla giunta Emiliano lo stanno a dimostrare, a partire da quella del nuovo amministratore unico dell’Arca Capitanata, il cerignolano Pippo Liscio.

Continua, pertanto, l’azione di radicamento nei territori delle forze che si riconoscono nell’area del presidente Emiliano e nell’intesa programmatica col M5S. Appuntamenti elettorali all’orizzonte e Congresso del Partito Democratico rendono i passaggi alquanto strategici, e il Risiko politico - non solo in Puglia - è in pieno svolgimento.

Ecco perché il coinvolgimento di una personalità come Giuseppe Catalano, tecnico apprezzato e riconfermato nelle funzioni ministeriali sia dal governo Conte che dal governo Draghi - fino all’intervento liquidatorio di Matteo Salvini - assume i contorni di un disegno forme più articolato, che potrebbe superare i confini degli uffici baresi per approdare nel capoluogo della Capitanata ed essere funzionale al gioco di equilibri e alleanze nazionali, con ripercussioni sulla formazione delle nuove rappresentanze europee.

