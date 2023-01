Giuseppe Nobiletti (PD) è il nuovo Presidente della Provincia di Foggia

Concluso lo spoglio per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Foggia, nel seggio unico allestito nella Sala Gabriele Consiglio di Palazzo Dogana, che vedeva fronteggiarsi Giuseppe Nobiletti (PD, civiche, art1, M5S), sindaco di Vieste; Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina (Lega), e Nicola Gatta (FI e FdI), sindaco di Candela).

La maggioranza regionale tiene. L’elettorato, costituito dagli amministratori di 59 comuni (724 consiglieri e 58 sindaci) ha decretato la vittoria di Nobiletti, sostenuto da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Art. 1, civiche e Movimento 5 Stelle con 3122 voti di scarto sul presidente uscente Gatta.

Tra i primi a commentare la vittoria di Giuseppe Nobiletti è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Ancora una volta la coalizione che governa la Regione Puglia ha colto una straordinaria vittoria strappando al centrodestra la Presidenza della Provincia di Foggia che era l’unica provincia governata dai nostri avversari".

"L’alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e liste civiche collegate alla nostra amministrazione regionale è risultata ancora una volta determinante e adesso è alla guida di tutte le province pugliesi. Una grande responsabilità e una grande opportunità per tutta la Capitanata. Abbiamo saputo fare squadra e costruito le basi per lavorare bene in tutta la provincia di Foggia, dal capoluogo al Comune più piccolo. A Giuseppe Nobiletti le mie più sentite congratulazioni”.

“Sono molto soddisfatto del risultato – ha affermato il candidato unitario alla segreteria regionale del PD Domenico De Santis - che dimostra ancora una volta come la coalizione guidata da Emiliano e formata da PD, civiche, M5S, sia vincente quando viene replicata anche sui territori. Un ringraziamento per il lavoro svolto alla segretaria provinciale del PD Lia Azzarone, una presenza infaticabile e autorevole. Buon lavoro a Giuseppe Nobiletti, nella certezza che saprà rappresentare al meglio la comunità del territorio di area vasta cogliendo le sfide che si pongono all’orizzonte, forte del sostegno che il governo regionale saprà offrire”.

