'Grani Futuri' a Stignano-San Marco in Lamis e Taranto con Giobbe Covatta

Pane, come punto di ri-partenza, in cui la sostenibilità è il motore di ogni azione di “Grani Futuri”. Il Movimento Futurista del Pane, fondato dal fornaio economista Antonio Cera, continua ad aggregare la comunità di San Marco in Lamis (Fg) e dei Comuni del suo territorio garganico, ad attrarre turisti, a stimolare momenti di conoscenza sul pane, quello di qualità straordinaria e che si riconosce al primo boccone.

Il programma di agosto, con tre date a Stignano e per la prima volta un evento a Taranto, prenderà il via dal 14 agosto.

Tutto pronto, quindi, per la serata inaugurale di Grani Futuri, dove tutti gli eventi si svolgeranno nella piazza Grani Futuri. Ecco il calendario in dettaglio:

· Lunedì 14 agosto, inizio ore 20, “I lieviti: tra pane solido e pane liquido”, birrifici artigianali abbinati a piatti di pane con l’intrattenimento di Amedeo The Legend.

· Lunedì 21 agosto, inizio ore 21, “Di teatro e di pane” proporrà lo spettacolo “La fame dello Zanni” con Matthias Martelli, dal “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame. Degustazione di piatti di pane e vino, ingresso su prenotazione.

· Giovedì 24 agosto, inizio ore 21, torna “Di teatro e di pane” con un ospite di eccezione: “SCOOP donna sapiens” di e con GIOBBE COVATTA. Degustazione di piatti di pane e vino, ingresso su prenotazione.

Per la prima volta questo format oramai consolidato sarà a Taranto, nella splendida cornice del porticciolo dello Yachting Club. Appuntamento sabato 26 agosto, ore 20.30, con “Il pane che fa Crock”: racconti di pane, il pane itinerante nell’esperienza di Forno Sammarco con il fornaio economista Antonio Cera, fondatore di Grani Futuri e del Manifesto Futurista del Pane, incluse tre degustazioni di piatti di pane.

Gli eventi hanno il patrocinio dei Comuni di San Marco in Lamis, di San Nicandro Garganico, di Monte Sant’Angelo, di Rignano Garganico, del Gal Gargano, della Regione Puglia, del Parco Nazionale del Gargano nonché di sponsor privati che rendono possibile le iniziative.

La prevendita è a San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Apricena, Lesina, Monte Sant’Angelo. Per scoprire gli ospiti, i protagonisti, le modalità di partecipazione e tutti i dettagli del programma cliccare su www.granifuturi.com e sui social. Per info te. 328-6488249 oppure t. 328-7516817.

