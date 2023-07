Granoro main sponsor SSC Bari anche per la stagione 2023/2024:

Un connubio quasi contemporaneo all’arrivo della famiglia De Laurentiis alla guida della SSC Bari. Il Pastificio Granoro, al fianco dei biancorossi dalla stagione 2019/2020, proseguirà per il quinto anno consecutivo nel ruolo di Main Sponsor, nel segno della continuità e della piena fiducia riposta nel progetto portato nel capoluogo pugliese da Luigi De Laurentiis.

Granoro sarà uno dei principali compagni di viaggio dei biancorossi: il logo di Granoro, tra i più importanti pastifici italiani, che ha da sempre creduto nella importanza educativa dello sport, anche sotto l’aspetto alimentare, sarà presente sul pantaloncino ufficiale da gara della formazione biancorossa; saranno inoltre portate avanti durante l’anno diverse iniziative collaterali attraverso cui stringersi alla Squadra, alla Città, alla Regione.

Granoro Bari 24Guarda la gallery

"La nostra azienda - ha dichiarato Marina Mastromauro - è fiera di sostenere una squadra che coniuga lo sponsor al territorio e di condividere questo progetto con il presidente Luigi De Laurentiis, che ha colto sin da quando il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, gli ha affidato il difficile compito del rilancio della squadra, quanto fosse forte e ancora vivo il legame dei tifosi con la Bari. Una squadra, caratterizzata da una storia calcistica altalenante, tanto da essere definita “la squadra più stramba del calcio Italiano” dallo storico barese Gianni Antonucci, ma anche da risultati brillanti che l’avevano portata in Serie A".

"Il Presidente ha fatto propria questa passione - ha proseguito Mastromauro - e il desiderio di riscatto della città e, senza spaventarsi all’idea di ripartire dalle Serie D, con pazienza e competenza ha accettato la sfida. I risultati raggiunti hanno premiato la sua caparbietà e le sue capacità manageriali. La “Bari”, con il suo “turbolento” passato sportivo, ma fiera della propria storia, con una tifoseria sempre appassionata, fra le più fedeli del mondo del calcio, e il presidente De Laurentiis ci hanno conquistato e “travolto” in questa affascinante avventura tanto simile a quella del legame di Granoro con il suo territorio e con l’agricoltura che questa terra lavora e trasforma, ricavandone frutti preziosi, come il grano duro, che ha trovato il suo compimento nel progetto di filiera Granoro Dedicato".

Di Cesare MastromauroGuarda la gallery

"Ancora una volta Granoro si conferma un compagno di viaggio capace di infondere ulteriore motivazione al nostro percorso", ha detto il presidente Luigi De Laurentiis, "Questa è una partnership pluriennale che ha saputo mutare, evolvere, sfidare momenti difficili e trovare sempre modo di rafforzarsi. Insieme alla famiglia Mastromauro, che ringrazio, abbiamo condiviso da subito mission e valori aziendali e sono felice di continuare il nostro cammino, con ancor più decisione e determinazione, convinti di poter giocare un ruolo da protagonisti su un tema di estrema importanza nello sport come nella vita quotidiana: il mantenere un corretto stile di vita e un’alimentazione sana. In questo campo, avere al nostro fianco Granoro, da sempre sinonimo di corretta alimentazione e promozione del vivere sano, è un’assoluta garanzia".

Il sostegno di Granoro al progetto SSC Bari non si fermerà solo alla prima squadra: si rinnova anche la sponsorship dell’intero settore giovanile del club biancorosso, che vanta la partecipazione di circa 200 giovanissimi atleti tesserati, impegnati in numerosi campionati giovanili. Per Granoro, da sempre vicina alla promozione della pratica sportiva sul proprio territorio, prosegue il cammino al fianco di un club che crede nell’importanza formativa dello sport per i giovani oltre sotto l’aspetto agonistico anche per quello sociale.

Il logo Granoro sarà presente sui pantaloncini di tutte le squadre giovanili della SSC Bari, sancendo così un legame importante tra due realtà che hanno a cuore la crescita dei ragazzi appassionati di calcio.

(gelormini@gmail.com)