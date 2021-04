Gravina in Puglia, Andriani e Avant Sound premio HDL per lo Smart Building

Ancora un riconoscimento alla lungimiranza e allo sforzo innovativo di Andriani Spa Società Benefit ed eccellenza meridiana dell'imprenditoria agro-alimentare. Esempio italiano di eccellenza nell’edilizia direzionale d’avanguardia, il nuovo Smart Building Andriani mette le persone e il loro benessere al centro e, grazie a soluzioni innovative di automazione integrata, insieme all'azienda gravinese Avant Sound riceve l'ambito HDL Awards di HDL Automation.

Azienda punto di riferimento del settore Innovation food, grazie alla produzione di pasta a base di cereali e legumi naturalmente privi di glutine - come avena, grano saraceno, lenticchie, piselli, fagioli Mung - Andriani S.p.A. Società Benefit da sempre punta sull'innovazione, di prodotti e di processi, e sulla sostenibilità, rapportando le propria attività ai 17 SDGs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per contribuire a uno Sviluppo Sostenibile, supportando il proprio territorio e facendosi promotrice di iniziative concrete.

Tra queste rientra la realizzazione dello Smart Building, la nuova palazzina dedicata agli uffici presso la sua sede di Gravina in Puglia, che rappresenta un esempio italiano di eccellenza nell’edilizia direzionale d’avanguardia.

Andriani, al fianco di Avant Sound di Simone Michele, realtà gravinese operante nell’ambito di soluzioni tecnologiche integrate, proprio grazie all'eccezionale sistema HDL Automation per l'ottimizzazione del risparmio energetico e il controllo ambientale dell'intero Smart Building, perfettamente in linea con la missione aziendale orientata a un’economia sostenibile e circolare, si è aggiudicata il secondo gradino del podio, tra più di cento finalisti, del Premio Internazionale HDL Awards. Una collaborazione che dà lustro e visibilità internazionale alle competenze innovative delle due imprese pugliesi.

Con lo Smart Building, improntato al benessere a 360° dei propri dipendenti, l'azienda ha investito sul concetto di flessibilità e liquidità applicate al lavoro e sul ripensamento della suddivisione degli spazi secondo valori quali discrezionalità, trasparenza e benessere, in una logica di “Felicità sul lavoro, pensiero positivo” che agevoli il libero flusso di pensiero e la collaborazione.

Sulla base dei principi dell’Activity Based Working, gli spazi sono stati infatti definiti in funzione delle esigenze dei dipendenti, che possono liberamente scegliere dove, come e con chi lavorare secondo gli obiettivi da raggiungere.

L'organizzazione interna del Building è funzionale e dotata di un impianto di automazione integrato ad altissimo grado di innovazione e dalla complessità inedita per un contesto aziendale, in grado di gestire autonomamente la regolazione dell'illuminazione secondo il ciclo circadiano, i sensori intelligenti per mantenere costante la luminosità e rilevare la presenza di persone per l'attivazione di scenari luce-clima, i sistemi oscuranti motorizzati con comando indicizzato alla termoregolazione. Nonché il controllo dei tavoli delle sale riunioni e l'integrazione di sistemi audio, distribuzione video, segnaletica digitale, sicurezza e controllo accessi. Il tutto perfettamente modulato, per garantire il massimo comfort nel corso delle diverse fasi della giornata e per minimizzare l'impatto dei consumi energetici, in linea con i valori aziendali.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all'interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sei linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite.

Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

