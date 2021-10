Gravina in Puglia, Trail delle 5 Querce al bergamsco Luca Cagnati

A Gravina oltre 400 runners hanno sfidato la pioggia e il primo freddo della stagione per gareggiare nell’affascinante “Trail delle 5 Querce”, gara podistica di 30 Km sui sentieri dell’Alta Murgia, unica gara nel Sud Italia del Campionato Italiano FIDAL di Trail.

Nonostante la pioggia incessante e le temperature più basse della media stagionale (circa 11°C), la più attesa gara di trail del Sud Italia ha regalato emozioni ai numerosi partecipanti e confermato i pronostici della vigilia, che davano il trio Cagnati-Ruga-Manzi sul podio.

A tagliare il traguardo per primo, con un tempo di 2h 06’34’’, il migliore di sempre sul percorso del Trail delle 5 Querce di 30 km, è stato l’atleta bellunese del team Atl. Valli Bergamasche Leffe, Luca Cagnati, classe 1990, che ha staccato di soli 22’’ il secondo, Fabio Ruga (La Racastello Radici Group) con un tempo di 2h 06’56’’. Terzo piazzamento per Emanuele Manzi (US Malonno) che ha fatto segnare 2h 09’31’’.

"I primi tre classificati hanno svolto una prestazione strepitosa - commenta entusiasta Giuseppe Moliterni, presidente dell’Ass. Gravina Festina Lente! e organizzatore del Trail - un’impresa che resterà nella storia della prima e unica tappa del Campionato Italiano FIDAL di Trail Corto, considerando le avversità del tempo e le condizioni difficili del terreno, scivoloso e pesante a causa della forte pioggia caduta".

A fine gara il vincitore Luca Cagnati ha commentato soddisfatto il suo tempo e sulla difficoltà del percorso, reso impervio dalle condizioni meteoreologiche, ha ammesso il grande valore affermando che: «gli ultimi 2 km sono stati duri almeno quanto i 28 km precedenti».

Quest’anno il Trail delle 5 Querce, giunto alla sua nona edizione, ha assunto un significato particolare perché, dopo la pausa di due anni dovuta all’emergenza pandemica e gli incendi estivi che hanno devastato il paesaggio e bruciato oltre mille ettari di superficie, sventrando il Bosco Difesa Grande di Gravina, si è tornato finalmente a correre con l’evento che più di tutti ha contribuito a far esplodere il fenomeno del trail running in Puglia dando vita al circuito Puglia Trail.

Il Trail, organizzato dall’Ass. Gravina Festina Lente! con il patrocinio del Comune di Gravina in Puglia, è stato scelto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per la capacità organizzativa, la bellezza del percorso e la grande partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, come la prima e unica tappa del Sud Italia del Campionato Italiano di Trail Corto Assoluti e Master.

