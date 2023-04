Grazia Di Bari appello al Governo: 'Urge sblocarre i fondi per la Cultura'

"È necessario sbloccare i Fondi per lo Sviluppo e Coesione altrimenti il comparto Cultura in #Puglia è destinato a collassare", è quanto afferma Grazia Di Bari - Consigliere regionale Puglia con Delega alla Cultura, che rivolge anche un appello a Palazzo Chigi: "Governo e Regione devono impegnarsi per dare respiro agli operatori culturaliGli FSC, sono fondamentali per dare respiro agli operatori del comparto culturale e dare continuità a quanto fatto finora.

"Non possiamo permetterci di vanificare il lavoro fatto in questi anni dal Dipartimento Cultura per salvare associazioni, imprese e lavoratori del comparto.Già lo scorso dicembre in sede di approvazione del bilancio regionale avevo lanciato l’allarme per la riduzione da parte del governo delle risorse necessarie".

"Questo accadeva a dispetto di quanto dichiarato nei mesi precedenti da tutte le forze politiche di voler appostare nel bilancio autonomo i fondi sufficienti.Per questo avevo depositato un emendamento per chiedere un contributo di 6,5 milioni di euro a sostegno delle imprese culturali e creative pugliesi, da aggiungersi alla somma già riportata in Bilancio, pari a circa 4 milioni di euro. In sede di discussione, l'assessore Raffaele Piemontese mi aveva chiesto di ritirarlo, con la promessa che le risorse necessarie sarebbero arrivate di lì a poco dai fondi FSC".

"Ad oggi - ribadisce Di Bari - quelle risorse non sono ancora state sbloccate dal Governo, che sta danneggiando così non solo il comparto cultura, ma sta di fatto bloccando tutti i bandi della regione Puglia. Da consigliera delegata alle politiche culturali non posso rimanere in silenzio: è necessario che quei soldi arrivino il prima possibile, e già ora è troppo tardi. Tardi per i nostri operatori culturali che devono programmare, decidere, avviare, per continuare a lavorare e a mantenere se stessi e le proprie famiglie".

"È indispensabile sbloccare i Fondi per lo Sviluppo e Coesione, ma è anche necessario reperire le risorse dal bilancio regionale. Una battaglia che ci deve vedere tutti dalla stessa parte, senza distinzione di partito.Non possiamo fare a meno della cultura, lo ripetiamo sempre, ma ora serve passare dalle parole ai fatti: la cultura per funzionare ha bisogno di risorse".

