Gregory Privat: jazz e Martinica al Bari Piano Festival

di Sivia Viterbo

Torre Quetta, e una marea di gente conquistata dal concerto di Gregory Privat, jazzista francese bello, giovane, simpatico.

bari piano festival 2023j(1)Guarda la gallery

I tubi a neon colorati circondano il pianoforte e filtrano i colori progressivi del tramonto. In lontananza si accendono le luci della città sul mare e quelle dei pescherecci. Una atmosfera suggestiva che immobilizza centinaia di persone, mentre le mani di Privat corrono sulla tastiera e ipnotizzano i nostri occhi.

Ha origini martinicane, ha studiato musica classica per anni che emerge nella sua creatività di jazzista famoso, come tutta la creatività musicale europea che è sempre più definita rispetto a quella americana. Lo presentano il sindaco Antonio Decaro, l’assessora Ines Pierucci, e l’organizzatore del festival Emanuele Arciuli.

Ines Pierucci, sottolinea lo sforzo fatto per rendere partecipi di eventi belli come questo, che inaugura la sesta edizione del Bari Piano Festival, tutti gli abitanti del capoluogo pugliese, riunendoli in posti suggestivi come Torre Quetta, che non appare come posto per un concerto così importante, e che invece diventa platea alternativa dove persone di tutte le età e con interessi sociali diversi, sono insieme incantate.

Gregory PrivatGuarda la gallery

Privat, discende da una famiglia dedita alla musica e la sua presenza sul piccolo palco è carismatica e coinvolgente. La musica fluisce nell’aria, si sta seduti sulle sedie, ma anche per terra o in piedi, e persino i bambini non parlano. Un concerto regalo per tutti, secondo un concetto di diffusione della cultura e degli eventi, che non trascura nessuno e che sta avendo un successo grandioso a Bari.

Per una settimana la città ospiterà grandi artisti della scena musicale internazionale impegnati in spettacoli di forte interesse, capaci di associare al pianoforte, declinato soprattutto nella dimensione della contemporaneità, espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e arti visive.Inserito nella Festa del Mare, il Bari Piano Festival si svolgerà in alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della città, come Torre Quetta, il chiostro di Santa Chiara e il sagrato della Basilica di San Nicola.

Il cartellone di eventi, che si concluderà il 29 agosto, è come sempre pensato per intercettare un pubblico ampio, con una programmazione che spazia tra jazz, musica classica e contemporanea.Il concerto viene introdotto da Alceste Ayroldi, esperto di jazz, e a seguire il live set con dj Arpino che remixa alcune musiche del pianista francese. Il tramonto è momento di magica suggestione con sfumature e tinte che rapiscono lo sguardo, la musica di Grégory Privat rapisce la mente e il cuore.