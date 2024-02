Grottaglie custode della ceramica pugliese a Milano con Pottery of Puglia

Il Comune di Grottaglie si prepara a far risplendere la sua luce alla prossima edizione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024. La città sarà in primo piano nelle due importanti conferenze stampa che si svolgeranno nel Padiglione Puglia.

Domenica 4 febbraio alle ore 10:20: presentazione dell'evento "Milano Set Mediterraneo" nel Padiglione di Regione Puglia. Il 12 e 13 marzo, Palazzo Bovara ospiterà l'evento che celebra la fusione delle eccellenze creative pugliesi. Protagonisti assoluti le luminarie pugliesi, le pupe di ceramica contro la violenza sulle donne, le wedding locations dei comuni pugliesi, le masserie che racconteranno la loro unicità e gli abiti di alta sartoria di Carmela Comes. Il corpo di ballo della Notte della Taranta si esibirà nel momento dell'accensione delle luminarie, rendendo l'evento ancora più memorabile.

Martedì 6 febbraio alle 9:45: la ceramica pugliese sarà protagonista con la presentazione del brand "Pop: ceramiche #fuoridalcomune". Alle 9:40, Grottaglie sarà al centro dell'attenzione, insieme ai sei comuni di antica tradizione ceramica, con la presentazione del brand "Pop, Ceramiche #fuoridalcomune". Questo progetto, promosso dall’assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia, mira a diventare l'icona della ceramica pugliese, unendo simbolicamente Cutrofiano, Grottaglie, Laterza, Rutigliano, San Pietro in Lama e Terlizzi. L'evento sarà un'occasione unica per scoprire la ricchezza artistica della Puglia e proiettare le sue gemme ceramiche sul palcoscenico globale.

"Il Comune di Grottaglie è onorato di essere uno dei protagonisti alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano", dichiara il Sindaco, Ciro D’Alò. "Un palcoscenico prestigioso per promuovere la bellezza della nostra città e la ricchezza della tradizione ceramica. Sono entusiasta di rappresentare Grottaglie in questo contesto e condividere la nostra storia unica e il patrimonio culturale con il mondo”.

"La presenza del Comune di Grottaglie alla BIT di Milano è un passo significativo per promuovere le attività produttive locali", afferma l’assessora allo sviluppo economico, Maria Anastasia. "In particolare, la tradizione ceramica che da secoli caratterizza la nostra comunità. Un’importante vetrina internazionale per valorizzare e sostenere le attività produttive locali, contribuendo a rafforzare il ruolo di Grottaglie come protagonista nel panorama turistico e culturale."

In vista dell'appuntamento milanese è stato presentato il brand identificativo dei sei Comuni pugliesi di affermata tradizione ceramica. Presenti l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci, il sindaco di Cutrofiano Luigi Melissano, il sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano, il sindaco di San Pietro in Lama Vito Pietro Mello, il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico e l’assessora al Turismo e Marketing di Laterza Sabrina Sannelli.

La produzione ceramica pugliese è per tradizione una produzione soprattutto popolare, fatta di manufatti per uso quotidiano e decorativo. Un concetto che ben si sposa con l’obiettivo che il brand si è prefissato, ovvero proporre la ceramica pugliese come strumento di promozione turistica. L’utilizzo della parola POP, leggibile a livello internazionale come contrazione di popolare, ma anche come acronimo inglese di Pottery Of Puglia, è stata pensata proprio in un’ottica di ampliamento del target di riferimento. Una parola di uso comune, semplice e memorabile. La ceramica pugliese è POP!

Il payoff #fuoridalcomune è un riferimento diretto all’insieme dei “comuni” che oltre alle peculiarità artistiche che li contraddistinguono, condividono l’idea di superare i propri confini e farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto. Fuori dal comune come la produzione di ognuna delle realtà descritte, ciascuna in grado di distinguersi con un suo manufatto unico.

L’iniziativa prende il via dalla Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 che, all’articolo 62, prevede l’assegnazione di una dotazione finanziaria per il sostegno dei comuni affinché mettano in campo attività di tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

“Il sostegno previsto dalla norma – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – si inserisce in una più ampia policy regionale che punta a valorizzare l’artigianato artistico e di tradizione pugliese. Promuovere questa antica tradizione, che è una delle principali risorse artistiche e identitarie della nostra regione ed espressione artigianale unica al mondo, significa rafforzare il marketing territoriale dei luoghi delle ceramiche pugliesi e promuovere una parte fondamentale del brand Puglia in ambito turistico, commerciale, culturale. Questo progetto ha una marcia in più, perché prevede la stretta collaborazione tra realtà differenti ma accomunate da un unico obiettivo: fare squadra, scambiare conoscenze ed esperienze per rendere le ceramiche pugliesi un elemento distintivo e altamente attrattivo del nostro territorio”.

“Questa è una iniziativa fondamentale e importante per la sinergia e la rete in un territorio accomunato appunto dalla ceramica. Siamo già legati all'Associazione italiana Città della Ceramica che ci permette annualmente e ripetutamente di essere nel circuito virtuoso dell'artigianato. Adesso la ceramica si declina anche in forma artistica e questo ci consente di condividere le bellezze del nostro territorio e di farlo attraverso una sinergia importante, anche grazie ai finanziamenti regionali”, ha detto Sabrina Sannelli, assessora al Turismo e Marketing del Comune di Laterza.

Ciro D’Alò, sindaco del Comune di Grottaglie: “Questo brand nasce grazie al lavoro della Regione Puglia, che ha coinvolto i comuni pugliesi dell’AiCC, l’Associazione Italiana Città della Ceramica, nella creazione di un marchio identitario per promuovere le proprie produzioni artigianali. L’artigianato, infatti, è uno dei pezzi forti della tradizione pugliese. Il brand POP è frutto di tanto lavoro: il nome, un acronimo sta per Pottery of Puglia, è accattivante e fruibile anche oltre i confini nazionali. Nei prossimi giorni lo porteremo alla BIT di Milano, dove promuoveremo il turismo esperienziale che è possibile fare nelle nostre città delle ceramiche”.

Michelangelo De Chirico, sindaco del Comune di Terlizzi: “Arriviamo a questo momento importante, non soltanto per la città di Terlizzi ma anche per le altre città che sono ormai dichiarate di affermata tradizione ceramica, grazie al lavoro che ha svolto la Regione Puglia che ha messo insieme questa grande tradizione e ha consentito, attraverso un importante contributo, di creare per la prima volta il brand Ceramiche di Puglia, con cui si valorizzano tutte le peculiarità delle singole città che hanno a che fare con la ceramica mettendole in rete. Questo percorso rappresenta la più importante valorizzazione della ceramica in Puglia: mettiamo in collegamento le varie realtà e portiamo avanti tanti progetti relazionandoli a quelli dell'Associazione italiana Città della Ceramica.”

Luigi Melissano, sindaco del Comune di Cutrofiano: "Questo per noi rappresenta l’inizio di un percorso comune che faremo insieme ad altre città della ceramica della regione Puglia, quindi marciamo insieme verso un futuro comune. Crediamo molto in questo settore della ceramica, dell'artigianalità e della tipicità. Insieme agli altri Comuni finalmente intraprendiamo una svolta verso un futuro migliore per tutti."

Vito Pietro Mello, sindaco del Comune di San Pietro in Lama: “Esprimiamo un sincero ringraziamento alla Regione Puglia, all’assessore Delli Noci e al consigliere Metallo per essersi impegnati nella realizzazione di questo brand identitario che coinvolge le sei città pugliesi più affermate nella tradizione ceramista. Il progetto ci consente di cominciare un percorso importante che ci aiuterà a far conoscere ben oltre i confini regionali quest’arte preziosa del nostro territorio e, con essa, le nostre tradizioni e la nostra cultura”.

Giuseppe Valenzano, sindaco del Comune di Rutigliano: “Pottery of Puglia è un’iniziativa voluta dai sei comuni di tradizione ceramista pugliesi che hanno deciso di mettersi in rete e investire parte delle risorse messe a disposizione dalla Regione per cominciare un percorso che parte con un brand e vuole raggiungere risultati significativi dal punto di vista turistico e, soprattutto, economico. Questo è quello che i nostri artigiani ci chiedono e a cui dobbiamo rispondere.”

