Grottaglie (Ta) risuona di tradizione: torna la Festa delle Trombe

Il 29 giugno torna la Festa delle Trombe, un appuntamento imperdibile che celebra la storia, la tradizione e la passione della comunità grottagliese. Quest'anno la festa è ancora più speciale: si celebrano infatti i 20 anni dalla sua ripresa, un traguardo che testimonia la forza di questa ricorrenza e il suo profondo legame con l'identità di Grottaglie.

La storia documentata fa risalire la Festa delle Trombe a una tradizione ebraica risalente al XVI secolo. Diverse leggende e storie popolari si intrecciano intorno a questa tradizione, tramandate di generazione in generazione, attraverso la voce narrante degli abitanti di Grottaglie.

Dopo un periodo di oblio durato circa mezzo secolo, la Festa delle Trombe è stata riportata in vita nel 2004 grazie alla tenacia della comunità locale e alla dedizione della Fondazione Festa delle Trombe. Un evento che ha segnato un momento di grande rinascita per Grottaglie, riportando alla luce un pezzo importante della sua storia e della sua cultura.

Sabato 29 giugno si comincia alle 20,30 con la celebrazione eucaristica in onore dei Santi Pietro e Paolo. Alle 21,30, il clou dei festeggiamenti: il rito della rottura delle trombe, un momento di grande partecipazione e liberazione dalla negatività. Ma la festa non finisce qui!

A seguire, "Pittaggio in Festa", un'occasione per ammirare i maestri ceramisti all'opera, mentre creano le tipiche trombe di terracotta. Ci sarà anche spazio per la musica e l'allegria con concerti e animazione con street band che faranno ballare tutto il centro storico.

La Festa delle Trombe di Grottaglie è un evento che coniuga sapientemente storia, folklore e spettacolo, regalando ai partecipanti un'esperienza indimenticabile. Per celebrare il ventesimo anniversario, sono state prodotte delle "Trombe" di particolare manifattura con il logo della Fondazione. Il Pittaggio si trova all’interno del centro storico di Grottaglie, in via SS. Pietro e Paolo nelle vicinanze del Castello Episcopio.

