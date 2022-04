Gucci sfilerà a Castel del Monte Puglia più attrattiva per le maison

La Puglia continua ad attrarre le grandi maison della moda. Per i loro defilè. Dopo Dior a Lecce, nel contesto barocco del capoluogo salentino, sarà la volta di Gucci nello scenario unico e suggestivo di Castel del Monte.

Prosegue il pellegrinaggio culturale voluto dal direttore creativo, Alessandro Michele, che il prossimo 16 maggio allestirà una sfilata a Castel Del Monte - Patrimonio dell’Umanità protetto dall’Unesco sin dal 1996 e gestito dal Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Puglia.

Il castello ottagonale, che riproduce la corona dei Normanni, fu fortemente voluto da Federico II: il Puer Apulaie che lo volle come buon ritiro di caccia, per la passione smisurata verso la caccia con i falconi e il loro addestramento, nonché quale mausoleo personale, dominante sull’intera Puglia ovvero la terra più amata.

L’avvio della sua costruzione risale al 1240. Grazie alla combinazione di elementi diversi provenienti dal Nord Europa, dal mondo Islamico e dall’antichità classica, la location rappresenta perfettamente il crocevia ‘Puglia’ per popoli, culture, civiltà e religioni che guardano al Mediterraneo, per puntare verso l’Europa e viceversa.

“Proseguendo l’impegno della maison per supportare, preservare e promuovere il patrimonio artistico e culturale, Gucci sosterrà il progetto di valorizzazione del sito storico di Castel Del Monte, che ne migliorerà l’esperienza di visita”, hanno fatto sapere gli organizzatori.

Durante il 26° Fashion Summit Pambianco-PwC il presidente e CEO del marchio GUCCI, Marco Bizzarri, aveva annunciato il ritorno nel calendario della Camera Nazionale della Moda Italiana - a partire da febbraio 2022 - di altri due show unificati di Gucci: in primavera e a settembre di quest’anno.

Per la cruise 2019 la label aveva optato per la cittadina di Arles, nel sito franco-provenzale di Alyscamps, riconosciuto anch’esso dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, per comprendere una delle necropoli romane più famose al mondo.

In precedenza, Alessandro Michele aveva scelto altre location dal forte valore culturale, tra cui la Dia-Art Foundation a New York City, i Chiostri dell’Abbazia di Westminster a Londra, i Musei Capitolini di Roma e la Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze.

