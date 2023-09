'La Gazzetta del Mezzogiorno' , Mimmo Mazza è il nuovo direttore

Cambio di guardia a Bari alla guida de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’. La società editrice Edime ha comunicato al Cdr che a dirigere la testata pugliese, da sabato 16 settembre, sarà Mimmo Mazza: già vicedirettore che subentra a Oscar Iarussi.

Il nuovo direttore, storica firma della testata, ha 52 anni ed è nato a San Marzano di San Siuseppe (Taranto). Cosimo Mazza, detto Mimmo, è in ‘Gazzetta del Mezzogiorno’ dal 1991, giornalista professionista del 2003, ha svolto nella Gazzetta del Mezzogiorno tutta la carriera, partendo da una collaborazione ex art. 2 per lo sport nella redazione di Taranto, dove è stato poi assunto come praticante, occupandosi in particolare di cronaca giudiziaria; a Taranto è stato vice-capo servizio, poi capo servizio.

Alla riapertura del giornale, nel febbraio 2022, è stato chiamato a Bari come capo redattore centrale, e nell’estate del 2022 è stato nominato vicedirettore.

Più volte membro del comitato di redazione (prima da pubblicista, in rappresentanza dei giornalisti contrattualizzati con gli artt. 2, 12 e 36; poi da professionista, in rappresentanza dei giornalisti delle redazioni decentrate) è stato anche vicepresidente dell’Associazione della Stampa di Puglia e consigliere nazionale della Fnsi.

Oscar Iarussi, lascia la direzione per anzianità. In una nota diffusa, il Cdr: “Rringrazia e saluta con affetto il direttore Iarussi per il lavoro svolto, riportando in edicola la Gazzetta dopo l’interruzione delle pubblicazioni e per aver profuso il massimo sforzo per il consolidamento del nostro quotidiano. A Mimmo Mazza augura in bocca al lupo per il prestigioso incarico”.

Numerosi i messaggi di felicitazioni e di buon lavoro al nuovo direttore e quelli augurali, per il prosieguo, al direttore uscente. A cui si aggiunguno quelli personali, del direttore Angelo Maria Perrino e dell'intera redazione di Affaritaliani.it

